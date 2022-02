Bonus telefono e internet 2022 per disabili: come richiederlo, importo e a chi spetta

Bonus telefono. L’incentivo in questione, meglio noto come bonus telefono e internet disabili, consiste in un vero e proprio sconto del 50% sulle offerte telefoniche di rete fissa, oppure su alcune specifiche offerte di rete mobile. L’opportunità non è da poco, e si potrà scegliere tra un’offerta voce e dati compresa tra 20 GB e 50 GB, un’offerta dati maggiore a 50 GB ma comunque limitata e un’offerta illimitata.

Come usufruire del bonus telefono

Per poter accedere direttamente allo sconto in questione, sarà necessario compilare ed inviare il modulo di adesione all’iniziativa, il quale è disponibile sul sito degli operatori alla pagina dedicata, sotto la voce “Agevolazioni per utenti con disabilità”. Poi, bisognerà allegare il verbale di handicap con esplicito riferimento alla legge n. 388/2000. Si tratta di un’offerta sperimentale per poter agevolare le categorie con disabilità, e sarà attiva per un periodo di 12 mesi a partire dal 30 aprile prossimo. Le richieste di agevolazione, infatti, potranno essere effettuate e trasmesse sino al 1 aprile 2022. Inoltre, il bonus potrà essere richiesto da utenti ciechi e sordi e, novità per quest’anno, anche da utenti invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione.