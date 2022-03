Bonus Vacanze 2022: importo, come funziona e chi può richiederlo

Estate INPSieme, pubblicato il bando per il buono vacanze Inps 2022. Si tratta di un concorso che prevede l’assegnazione di fondi per soggiornare (gratis) in Italia. Non è una però una novità: ogni anno l’Istituto Nazionale di Previdenza pubblica infatti dei bandi rivolti a determinate categorie per poter usufruire di un voucher vacanze in estate o in inverno. Scopriamo dunque i dettagli del nuovo bonus vacanze Inps 2022.

Come funziona il bonus vacanze Inps

Il bando ha la finalità di assegnare dei contributi per soggiorni turistici in Italia. E’ destinato a pensionati, ai loro coniugi e ai figli disabili conviventi che rientrano nelle seguenti gestioni:

Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali

Dipendenti Pubblici

Fondo IPOST

Per gli assegnatari vi sarà la possibilità di la possibilità di soggiornare in estate in località marine, montane, termali o culturali italiane nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre, con rientro entro il 1° novembre 2022.

Quando presentare domanda

Per partecipare al bando del bonus vacanze Inps 2022 (qui il testo completo) denominato “Estate INPSieme Senior 2022” ci sarà tempo entro e non oltre le ore 12.00 del prossimo 15 aprile 2022. Le domande sono già state aperte e già adesso e possibile presentare la propria candidatura. Il bando è stato aperto infatti alle 12.00 del 21 marzo. Per informazioni è possibile contattare il numero verde 803 164 (da telefoni fissi) o numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Oppure, in alternativa, visitare il sito ufficiale dell’Inps.