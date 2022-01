Bookmaker sportivi e casinò esteri: il gioco è in sicurezza?

La sicurezza in ambito gambling è garantita da precisi e indispensabili fattori la cui tempestiva conoscenza rappresenta un notevole vantaggio, economico e legale, per i giocatori, in special modo per quelli inesperti che muovono i primi passi in questo mondo. A far sì che anche il gamer a digiuno di pratica possa apprendere le dinamiche del settore e giocare tutelato, concorrono sia le leggi statali nazionali per attività monopolistiche, sia l’assenso da parte dello Stato nei confronti delle agenzie che offrono questi servizi. Il sistema di certificazioni vale tanto per i casinò presenti sul territorio (es. casinò di Sanremo, Venezia, Saint Vincent, Campion d’Italia), che per i casino online.

Differenza tra Monopolio di Stato e casinò privati

Le attività monopolistiche fanno riferimento al Decreto Legislativo n. 496/1948 che disciplina l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilità che includano vincite ed esborso di denaro per la partecipazione. L’attribuzione del permesso è riservata, in modo esclusivo, allo Stato (es. Lotto, Gratta&Vinci, Superenalotto, slot machine, etc.).

Le attività private, come le società di bookmaker sportivi e i casino online, di solito strutturate e grandi, ottengono dall’Amministrazione Statale il consenso ad operare in ambito betting a livello nazionale. Entrambe le opzioni assicurano lo stesso risultato, ovvero la salvaguardia di persone che potrebbero ignorare eventuali rischi dovuti a tale attività, virtuale e non. La normativa è tesa alla protezione dei giocatori dal gioco d’azzardo illegale individuando, così canali conformi alla legge per consentire il gioco in sicurezza.

Gambling autorizzato e legale, come trovare casinò sicuri?

È molto importante riuscire ad individuare i casinò online sicuri sui quali giocare in piena tranquillità nel rispetto delle regole fissate dall’autorità garante (Adm, Agenzia Dogane e Monopoli), nel massimo della trasparenza e della tutela dei propri dati personali.

Per farlo in modo affidabile, bisogna anche essere aggiornati sugli aspetti legali del settore e sui privati che propongono il betting. Molti di questi vantano anni d’esperienza nel gioco virtuale con recensioni scritte dai giocatori stessi, utili per valutare il servizio. Determinate aziende propongono anche bonus di benvenuto ai neo iscritti alla propria piattaforma, oppure non richiedono l’iniziale deposito. Al di là delle preferenze individuali, il giocatore può sentirsi al riparo.

La legge italiana a tutela dei giocatori online

Il gioco d’azzardo online in Italia è legale e attendibile nel momento in cui il sistema digitale che lo propone vanti la licenza rilasciata dall’ADM. Per sintetizzare, invece si può sostenere che valga sempre il principio per cui ogni forma ludica di tal tipo risulti legittima solo se espressamente autorizzata dalla legge nazionale.

Per le piattaforme digitali estere, al momento, è inesistente una regolamentazione simile. Pur essendo possibile giocare, occorre cautelarsi individualmente, agendo con prudenza. Anche in tali circostanze può essere indicata una ricerca di informazioni a priori sul sistema digitale che offre il gioco.

La tassazione sulle vincite da gioco d’azzardo

I guadagni derivanti dal gioco, in Italia e all’estero, sono sempre soggetti a tassazione (si tratta dei cosiddetti redditi diversi). C’è però una differenza notevole tra gli uni e gli altri in termini di dichiarazione dei redditi.

Le vincite legali, quindi tramite casinò regolamentati da ADM, non vanno dichiarate all’Agenzia delle Entrate in quanto tassate già alla fonte. Le altre vincite, come quelle ottenute da casinò online e da siti di scommesse sportive, su piattaforme autorizzate o meno, sono interamente soggette a tassazione. Nel computo di quest’ultima vanno incluse anche le spese per il gioco che hanno prodotto i guadagni stessi ed è onere del giocatore-contribuente dichiararli.