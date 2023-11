Brutta avventura per Monica Leofreddi, un van l’ha scaraventata per terra: come sta ora

Brutto incidente e tanta paura per la conduttrice Monica Leofreddi. Mentre rientrava a casa la scorsa notte un van l’ha quasi investita e l’ha scaraventata per terra. Attimi di terrore, ma anche tanta impotenza: per la donna è stata sicuramente una serata da dimenticare. La conduttrice, però, ha voluto condividere con i suoi follower ciò che le è successo, postando le foto delle sue condizioni dopo l’incidente e raccontando l’accaduto. Siete curiosi di saperne di più?

L’incidente di Monica Leofreddi

La famosa conduttrice in un lungo post-sfogo sulla sua pagina personale Instagram ha raccontato in ogni dettaglio ciò che le è accaduto la scorsa notte a Milano. Era tarda sera e lei era in attesa del taxi, a poco distanza dalla stazione centrale. Nel momento in cui avvista il taxi, lei scende dal marciapiedi per attenderlo e non si accorge che un van nero inizia a fare manovra in retromarcia. Il van la prende in pieno e la scaraventa sull’asfalto. Lei si salva solo perché un passante urla all’uomo nel van di fermarsi nel fare manovra perché c’è una donna e l’ha investita in pieno.

Monica ha avuto la lucidità dopo essere stata colpita dal van di rotolare a terra e togliersi dalla sua trattoria, altrimenti per lei sarebbe finita molto male, persino con la morte.

Continuando nel racconto ai suoi follower, la Leofreddi spiega cosa è successo dopo l’incidente. Dopo averla investita, mentre lei era ancora stesa sull’asfalto, l’autista del van è sceso dal veicolo e anziché soccorrerla ed aiutarla, ha iniziato a imprecare urlandole contro che stava solo fingendo. Secondo l’autista del van, Monica si sarebbe buttata di proposito sotto il van durante la retromarcia per essere volutamente investita.

Il post incidente e i danni fisici e morali

A detta dell’autista del van, Monica Leofreddi non era una vittima della sua disattenzione, bensì una manipolatrice che voleva solo essere pagata i danni. L’ha accusata di fingere e che non era nemmeno stata sfiorata dal van, ma si era procurata da sola i danni sul viso scaraventandosi al suolo.

Fortemente innervosita, ma anche scossa e umiliata, la conduttrice non ha neppure preso la targa del veicolo e l’uomo è scappato. Proprio lei che nel suo programma quotidiano parla di come comportarsi e che atteggiamenti assumere nelle varie situazioni, si è sentita sola, offesa, mortificata e impotente.

La donna è scoppiata a piangere e ha chiamato il marito a cui ha raccontato tutto l’accaduto nei minimi dettagli. Solo il taxista l’ha soccorsa e un passante ha accettato di testimoniare la dinamica dell’incidente. Per la prima volta Monica si è sentita sconfitta e fragile, non riuscendo a far valere il suo diritto di denunciare e ribellarsi ai soprusi.