Brutta caduta per Alessia Marcuzzi a “Boomerissima”, cos’è accaduto durante lo show

Ieri sera martedì 28 novembre 2023 è andata in onda su Rai 2 la quarta puntata di Boomerissima. Durante lo show in diretta TV la conduttrice Alessia Marcuzzi ha preso un brutto scivolone ed è cascata a terra. Proprio al centro dello studio mentre cercava di imitare dei passi di danza de Il lago dei cigni, è inciampata ed è caduta facendosi male le ginocchia. In suo soccorso subito è accorso il concorrente Fabrizio Biggio. Ecco cosa è successo e il video della caduta della Marcuzzi in diretta TV.

La caduta della Marcuzzi a “Boomerissima”

In realtà quella di Alessia Marcuzzi la scorsa sera a Boomerissima non è stata la prima caduta della serata, bensì la seconda. La prima caduta è stata quella della concorrente della squadra dei millennials Mariasole Pollio. Quando Costanza Caracciolo, la compagna di Bobo Vieri nonché ex velina, ha presentato la canzone di Madame Il bene e il male è partita la musica e la sua squadra ha iniziato l’esibizione. Quasi immediatamente Mariasole Pollio è caduta a terra o meglio è inciampata salendo il gradino. Ad aiutarla a rialzarsi sono stati la conduttrice Alessia Marcuzzi e Luca Onestini.

Ma a fare il giro del web e dei social in queste ore non è la caduta di Mariasole, bensì quella che è avvenuta dopo e che riguarda la conduttrice del programma Alessia Marcuzzi.

La conduttrice balla e cade in diretta TV

Completamente vestita di bianco e con tacchi a spillo neri, la bella Alessia Marcuzzi si è lanciata sulla pista a imitare goffamente i passi di danza classica del celebre Il Lago dei Cigni. Peccato però quello che doveva essere un balletto divertente si sia trasformato in un siparietto comico quando la Marcuzzi è cascata a terra e le sono volate via le scarpe con il tacco.

Alessia ha fatto davvero un bel volo in diretta TV davanti a tutta Italia. Ha reagito bene con grazia e contegno dicendo di essere una ballerina e che questi incidenti di percorso capitano, ma l’importante è rialzarsi sempre e continuare lo spettacolo. Per la serie The show must go on.

L’impatto a terra è stato pesante vista l’espressione sulla faccia della conduttrice, ma anche i dolori forti alle ginocchia. “Penso di avere degli ematomi sulle ginocchia“, ha detto in diretta TV la Marcuzzi.

Per chi si fosse perso la puntata di ieri sera 28 novembre e la caduta di Alessia Marcuzzi, ecco il video che gira sul web. Non vi resta che vederlo e rivederlo e farvi due risate. Speriamo non si sia fatta davvero nulla di grave per la Marcuzzi ma solo qualche livido alle ginocchia e le restano solo dolori alla parte bassa della schiena.