Brutto incidente a Tor Lupara. Moto divisa in due sulla via Nomentana

Un brutto incidente si è svolto poco fa al confine tra Tor Lupara e Fonte Nuova. Sulla via Nomentana, che divide i due territori, si sarebbero scontrati una motocicletta e un autovettura. Se per la macchina le conseguenze sono state più leggere, in quanto è andato in testa coda all’interno della carreggiata, per la motocicletta le conseguenze sarebbero state più drammatiche. Infatti, successivamente all’impatto la moto si sarebbe divisa per il contraccolpo dello scontro.

Rimangono ancora non conosciuti gli esiti di feriti o eventuali morti nell’incidente. Si segnalano lunghissime congestioni del traffico per chi da Roma va verso Fonte Nuova.