Brutto incidente sulla Pontina, auto si ribalta: 2 persone ferite

E’ un brutto incidente autonomo quello che questa mattina ha paralizzato il traffico sulla Pontina per oltre 2 ore. E’ accaduto intorno alle ore 7.45 al chilometro 33 dell SS148, all’altezza di Pomezia.

Auto ribaltata sulla Pontina: 2 feriti

Un’auto guidata da un uomo, per cause ancora in fase di accertamento, ha sbandato ed è finita per ribaltarsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti dei vigili del fuoco che, con una delicata operazione, hanno estratto il conducente e il passeggero dell’auto dalle lamiere. Le due persone sono state affidate alle cure dei sanitari del 118. Entrambi i feriti sono stati trasportati al pronto soccorso del Sant’Anna di Pomezia, dove sono ancora ricoverati. Le loro condizioni non sembrerebbero gravi e non sono in pericolo di vita. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sul traffico in direzione Roma, con code per oltre 3 chilometri fino alle ore 10. Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia stradale di Aprilia per quanto di loro competenza.