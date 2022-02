Buoni spesa 2022: a chi spettano, importo, requisiti e come fare domanda

Buoni spesa 2022, ecco a chi spettano, importo, requisiti e come fare domanda. Sono stati tra i provvedimenti più apprezzati tra quelli disposti dal Governo per sostenere le famiglie più in difficoltà a causa dell’emergenza Covid. I fondi, messi a disposizione agli Enti locali che hanno fatto richiesta, sono stati erogati con modalità differente. Ma il provvedimento dei buoni spesa sarà esteso anche nel 2022? Ecco cosa sappiamo.

Buoni spesa 2022: a chi spettano

I buoni spesa Covid spettano alle famiglie maggiormente colpite dalla crisi causata dalla pandemia in corso. Secondo quanto contenuto nel Decreto sostegni bis, approvato lo scorso maggio, sono stati stanziati altri 500 milioni da destinare al provvedimento. Per accedervi sono previste diversi requisiti a seconda del Comune che li eroga. I buoni possono essere acquistati per beni di prima necessità.

In linea di principio possono far richiesta i cittadini i quali a causa dell’emergenza sanitaria come detto hanno difficoltà a far fronte al sostentamento del proprio nucleo familiare. Per ciascun nucleo familiare può essere presentata un’unica istanza. Priorità viene data chiaramente a coloro che non percepiscono altre forme di sostegno al reddito (Reddito di Cittadinanza, REM, contributi previsti dal Decreto Ristori, ecc.) o un reddito da lavoro.

Come fare domanda per i buoni spesa e importo: scadenze

Ogni Comune specifica attraverso i propri canali Istituzionali ufficiali le modalità con cui è possibile presentare domanda. L’importo varia a seconda dei requisiti posseduti, tra cui quello della composizione del nucleo familiare. Per ciò che riguarda le scadenze, anche qui, non c’è una data unica per tutta Italia. Alcuni Comuni hanno già erogato i buoni spesa, per altri non è ancora scaduto il termine.