Buono Carburante Eni da 100 euro, il messaggio su WhatsApp: attenzione al link truffa

La truffa del finto buono carburante Eni da 100 euro impazza su WhatsApp massima attenzione. In questi giorni dove i prezzi di benzina e diesel hanno raggiunto livelli record pur di risparmiare si arriverebbe a fare qualsiasi cosa. Anche, purtroppo, cadere vittima di malintenzionati.

La truffa del buono Carburante Eni da 100 euro

Partiamo subito dal dire che non esiste alcun buono carburante Eni dal valore di 100 euro, con buona pace dei truffatori. Una bufala, quella del presunto voucher, trattata anche dal noto portale di fact checking Bufale.net il quale ha messo in guardia gli utenti. Sì perché il problema non è tanto che non risparmierete sul rifornimento quanto piuttosto che, seguendo il finto messaggio, rischierete di esporvi alla perdita di dati sensibili riguardanti l’identità personale o le vostre carte di credito.

Il finto messaggio su WhatsApp

Questo il messaggio che sta rimbalzando ovunque sulle chat di WhatsApp: «Da Oggi tutte le stazioni ENI, regaleranno 10.000 Buoni Benzina da 100€ per protesta contro il governo e la guerra. Qui sotto è spiegato come ricevere il buono prima che finisce». Dopodiché, come tutti i tentativi di pishing, viene riportato un link che vi reindirizzerà alla presunta pagina in cui ottenere, in questo caso, le info per il buono carburante Eni da 100 euro.

L’errore da non fare è innanzitutto quello di non cliccare ma se dovesse succedere per sbaglio il consiglio è quello di uscire subito senza fornire i propri dati sensibili. Altrimenti , gli unici a guadagnarci saranno gli ideatori della truffa.

