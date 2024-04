Busta paga più ricca per questi lavoratori, fino a 303 euro di aumento: possono fare festa

Busta paga aumentata per alcuni lavoratori nel 2024: ecco i professionisti coinvolti e le riforme che porteranno a questo traguardo.

La legge di Bilancio del 2024 ha introdotto nuove novità per i lavoratori italiani, a cominciare da alcuni importanti cambiamenti per la busta paga. Per alcune fasce di professionisti, infatti, potrebbe presentarsi uno stipendio molto più ricco degli scorsi mesi. L’aumento della mensilità, che riguarderà però solo alcune fasce di lavoratori, vedrebbe un aumento che andrebbe oltre i 300 euro. Andiamo a vedere di cosa tratta nel concreto la riforma economica.

La busta paga più ricca per i lavoratori: chi è interessato alla riforma economica

L’aumento di busta paga, che potrebbe tocca i 303 euro, è l’apice di un lungo percorso di lavoro da parte del Governo di Giorgia Meloni. Gli incrementi sulle singole mensilità, infatti, sono la somma di diverse misure attuate in Italia negli scorsi mesi. A permettere l’aumento degli stipendi, anzitutto, troviamo due fenomeni principali: il taglio del cuneo fiscale e la riforma dell’IRPEF. Due manovre che, a parere del Ministero del Lavoro, avevano l’obiettivo di ridurre il carico fiscale e contributivo sui lavoratori.

I benefici per i lavoratori italiani

La manovra che ha consentito una revisione, pur positiva, degli stipendi è legata al taglio del cuneo fiscale. Grazie al taglio del cuneo fiscale avvenuto nel 2024, è stato possibile aumentare le buste paga dei lavoratori italiani. Una manovra che era già stata spiegata dal Governo italiano, essendo stata inserita all’interno della Legge di Bilancio per l’anno vigente. Nel tecnico, la manovra prevede un esonero contributivo del 6%, che riguarderà tutti i redditi fino ai 35 mila euro. L’esonero contributi del 7%, invece, scatterà per i redditi fino ai 25 mila euro.

La situazione nella Pubblica Amministrazione

La situazione non escluderà i dipendenti della Pubblica Amministrazione, che vedranno il rinnovo dei contratti. La Legge di Bilancio 2024 infatti prevede dei sostanziali aumenti in busta paga anche per chi ha avuto il rinnovo del Contratto Pubblico: in questo caso, sono stati adeguati gli stipendi all’attuale stato dell’inflazione.

Non mancano anche i bonus, che interesseranno sempre i dipendenti pubblici. In tal senso, per i lavoratori della Pubblica Amministrazione sono previsti non solo degli aumenti negli stupendi, ma anche dei potenziamenti sui fringe benefit e la proroga legata al Bonus Estate.

I benefici della riforma dell’IRPEF

Benefici alla busta paga provengono, come accennato prima, anche dall’ultima riforma dell’IRPEF. La riforma, nel tecnico, prevede un passaggio da quattro a tre aliquote fiscali. Queste, al loro interno, terranno conto delle detrazioni e deduzione che dovrebbero tradursi in ulteriori benefici all’interno della busta paga.