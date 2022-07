Buste di carta personalizzate, una risorsa di marketing sostenibile ed economica

Le buste di carta (note anche come ‘shopper’ o ‘shopper bag’) sono un accessorio che fanno parte della quotidianità di milioni di persone; vengono utilizzate in quasi tutti i negozi fisici al dettaglio per consegnare al cliente i prodotti acquistati, così che possa portarli con sé fuori dal punto vendita. Le shopper di carta sono ormai così comuni da passare quasi inosservate ma, in realtà, rappresentano una vera e propria risorsa di marketing, che le aziende utilizzano per promuovere il proprio brand sfruttando, in parte, i principi di una disciplina nota come ‘visual marketing’.

Come fare marketing con le buste personalizzate

Le teorie di visual marketing si basano su di un semplice quanto fondamentale presupposto: la comunicazione non verbale è più efficace di quella testuale; le informazioni veicolate tramite immagini ed altri contenuti visuali vengono assimilati più agevolmente e, soprattutto, in misura maggiore rispetto a quelle presenti in un testo scritto. Pertanto, per rendere un messaggio promozionale più efficace, è necessario conferire ad un’immagine caratteristiche tali da veicolare le informazioni che si vogliono trasmettere all’osservatore.

Ma come si applicano questi principi ad un oggetto ‘brandizzato’ come una shopper di carta? La risposta arriva da un altro caposaldo del visual marketing: la moderna percezione dell’oggetto fisico. Questa disciplina, infatti, sostiene che – rispetto a quanto accadeva in passato – un oggetto materiale viene percepito in maniera diversa; un tempo, l’aspetto funzionale era slegato da quello estetico/emotivo mentre nella percezione moderna sono integrati l’uno nell’altro; di conseguenza, tutte le caratteristiche materiali e costruttive dell’oggetto, assieme a quelle estetiche, formano un’unica “immagine” che acquisisce, quindi, valore comunicativo.

Per sfruttare questi principi a scopo di marketing, la realizzazione di una linea di buste personalizzate deve essere affidata a specialisti del settore come, ad esempio, gli esperti di Mistershopper.it, così da sviluppare un prodotto efficace dal punto di vista promozionale.

Le caratteristiche della personalizzazione

Una shopper ‘personalizzata’ possiede una serie di caratteristiche ben precise. La più evidente è certamente la riproduzione di un logo o di un brand su uno o più lati della bag: la sua funzione è quella di consolidare l’identità visiva del marchio, così da renderlo più facilmente riconoscibile anche al di fuori dei punti vendita al dettaglio.

Questo aspetto, però, non è l’unico tratto distintivo di una borsa di carta personalizzata. È importante che la carta sia di buona qualità (di tipo kraft o sealing, i più usati per confezionare le shopper), così come il cordino dell’impugnatura. In aggiunta, il formato e le dimensioni devono essere consoni con gli oggetti e gli articoli che la busta dovrà contenere, in maniera tale da non risultare né ingombrante né troppo costretta ma abbastanza maneggevole. Un accessorio in grado di abbinare qualità e funzionalità è utile anche a migliorare

Un scelta ecosostenibile

Anche senza una personalizzazione particolarmente ‘studiata’, ma pur sempre leggibile, le shopper di carta costituiscono una scelta ben precisa in termini di marketing e promozione. Le aziende e i negozi che scelgono di usare questo tipo di buste anziché quelle di plastica testimoniano materialmente il proprio impegno a favore della sostenibilità ambientale, optando per l’impiego di materiali di origine naturale.

Scelte del genere hanno anche valore strategico e, di riflesso, promozionale: iniziative, anche apparentemente marginali, a favore della riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività, contribuiscono a migliorare l’immagine del brand. Un prodotto di qualità e, al contempo, sostenibile favorisce un meccanismo inconscio per cui le caratteristiche di pregio dell’oggetto vengono proiettate sul marchio, migliorandone l’immagine e la reputazione agli occhi degli osservatori esterni, in particolare i clienti, sia i nuovi potenziali che quelli già acquisiti.