Calano ancora i nuovi casi positivi nel Lazio: ecco il bollettino di tutte le Asl

Sono 2.642 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di cui 1.342 sono in isolamento domiciliare, 1.127 sono sono ricoverati non in terapia intensiva, 173 sono ricoverati in terapia intensiva. 162 sono i pazienti deceduti e 291 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 3.095 casi.

L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio D’Amato: “Oggi registriamo un dato di 181 casi di positività e un trend in decrescita per la prima volta al 6%. Non bisogna però abbassare la guardia. In continua crescita il numero dei guariti che sale di 24 unità nelle ultime 24h, uno ogni ora, arrivando a 291 totali. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 8.985 e i decessi nelle ultime 24h sono stati 12. Un monitoraggio costante conferma l’efficacia delle misure messe in atto. Nell’intero mese di Marzo non è mai stata superata la soglia d’allerta sui casi attesi in Pronto soccorso. La rete dell’emergenza sta funzionando. In merito alle situazioni di Fondi e Nerola le misure messe in atto si dimostrano efficaci. A Nerola è stata attivata la sperimentazione dei test sierologici e virologici, mentre a Contigliano abbiamo accentrato i casi COVID segnalati nelle case di riposo e avviato l’indagine epidemiologica. Domani avvieremo i test con un camper dei medici di Roma che si affiancherà alla Asl di Rieti che ha già istituito un servizio di psicologi per sostenere le persone più fragili. E’ partita inoltre la distribuzione dei kit dei dispositivi per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, mentre da domani sarà attivato il COVID Center del Campus Bio-Medico con 9 posti letto di terapia intensiva. Ad oggi inoltre – conclude – sono stati effettuati nel Lazio oltre 33 mila tamponi”.

