Calza Kinder della Befana 2024: prezzo e cosa c’è dentro

L’epifania si avvicina e l’oggetto più ambito è la calza della Befana, Kinder ha fatto la propria ricca di dolci e snack: quanto costa.

La Befana si avvicina e porta doni a chi lo merita. Questo è il sentore comune per il 6 gennaio, poi c’è chi si spinge oltre e la calza la fa extra. Kinder, infatti, annovera tra i suoi prodotti di punta per il 6 gennaio una calza super. Ricca di prelibatezze e particolarità: meno sorprese più dolci. Nella pratica e commerciale trovata ci sono, infatti, tutti i prodotti di punta dell’azienda dolciaria targata Ferrero. Dalle barrette ai Duplo passando per le Kinder Fetta al Latte.

Senza dimenticare i Pinguì e tutte le altre golosità di cui dispone la nota azienda. Non a caso ogni anno le vendite della calza aumentano in maniera esponenziale. C’è tutto, ma è anche una questione di tradizione. Infatti l’oggetto piace non solo ai bambini, anche gli adulti non possono resistere davanti a un cadeau di questo genere.

Calza Kinder, la Befana Ferrero spiazza i consumatori: quanto costa

Resta, quindi, un regalo speciale anche se si supera una certa età. Non è mai troppo tardi per chiedere qualcosa alla Befana: c’è chi aspetta i suoi dolci artigianali e chi, invece, preferisce quelli di marca. Il brand, tuttavia, si fa pagare: i prezzi vanno da 9,70 euro a 13 a seconda della grandezza. Una “taglia” che, però, ripaga il gusto.

Maggiore è la grandezza, diverse e golose saranno le alternative fra cui scegliere. Un mix che conquista i consumatori: i quali non aspettano altro e hanno già cominciato a fare il conto alla rovescia. La calza Kinder non è solo buona da magiare, è anche utile da appendere. Quanto basta per fare una degna figura con parenti e amici. La magia del Natale sarà pure finita, ma ora arrivano le sorprese della Befana e quelle Kinder non sono da meno.