Cambio serratura e apertura porte

Le porte, finestre, cancelli e inferriate, ma in generale qualsiasi tipologia di serramento sia in possesso di una qualche serratura, potrebbe avere dei problemi di apertura o di fluidità di movimento del rotatore. Infatti è normale che dopo qualche anno si abbia bisogno di fare una manutenzione oppure di sostituire la serratura.

Le case fabbricanti di serrature consigliano di fare una sostituzione della chiave almeno una volta ogni 10 anni perché in questo lasso di tempo si sviluppano delle usure interne, oltre che ad accumulare una grande quantità di sporcizia. Le polveri oppure gli elementi che si incastrano al suo interno, cioè nella parte vuota della serratura, porta ad avere comunque delle condizioni di danno e di diminuzione di movimento della chiave. Essa si potrebbe incastrare, si blocca, non gira oppure bloccano i cilindretti interni.

Insomma ci sono dei problemi che riguardano espressamente il meccanismo e ingranaggio interno, ma che a noi si palesa come una sorta di blocco del rotatore oppure della chiave. Una volta che la serratura inizia a bloccarsi è preferibile fare un cambio totale. I fabbri sono coloro che permettono di fare questa sostituzione in tempi rapidi e con modelli che sono molto sicuri.

Il lavoro deve essere svolto da questi soggetti poiché essi sono gli unici in grado di valutare tutti i punti deboli del serramento e suggerire il modello più adatto.

Devo cambiare la serratura?

Si consiglia di iniziare a valutare il cambio di una serratura dopo almeno 10 anni, per i motivi prima elencati. Valgono poi i classici consigli che sono quelli di cambiare questo dispositivo di sicurezza nei serramenti quando ci si trasferisce in un nuovo ambiente, quando sono state fatte delle lesioni sulla serratura esistente oppure quando si perdono le chiavi.

Infatti non è detto che abbiate persone le chiavi della vostra porta d’ingresso, ma potrebbero esservi state rubate.

Tuttavia dovete pensare perfino alla classe di sicurezza perché quando le serrature sono molto vecchie, cioè oggi si trovano ancora in vendita dei bussolotti che costano meno di 10 euro e che con un semplice cacciavite si possono spaccare, allora è comprensibile che esse non sono quelle adatte ad una buona sicurezza.

Meglio che valutiate i nuovi modelli che sono completi poi di cilindri europei oppure che sono adatti alla tipologia di porta che si possiede.

Apertura porta, chi la può fare?

La porta si è bloccata e siete rimasti chiusi fuori? La chiave nella serratura si è incastrata, storta oppure spezzata? La chiave gira a vuoto? La serratura è stata danneggiata? Sono molte le situazioni che ci portano ad identificare un danno in una serratura, ma soprattutto ci sono tanti problemi che riguardano poi l’impossibilità ad aprire la porta.

Una volta rimasti chiusi fuori, cosa fare? Non prendete a calci la porta e tanto meno a spallate. Chiamate semplicemente un fabbro per Cambio serratura e apertura porte che sia della zona oppure che operi H24 in modo da vere un intervento che sia immediato. In poche ore avrete la possibilità di rientrare in casa e quindi di cambiare poi la serratura danneggiata.