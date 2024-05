Cancro provocato dal borotalco, Johnson & Johnson paga 6,5 miliardi di dollari per chiudere le cause

Nel 2021 il colosso farmaceutico era già stato condannato dalla Corte Suprema americana a risarcire le sue clienti per oltre due miliardi di dollari.

Molte delle cause intentate contro J&J sono state avviate da donne che hanno sostenuto di aver sviluppato un cancro alle ovaie dopo aver utilizzato il borotalco Johnson, che un tempo era uno dei prodotti più popolari dell’azienda e che è stato poi ritirato dal mercato.

Cancro provocato dal borotalco, Johnson & Johnson paga 6,5 miliardi di dollari

Johnson & Johnson ha annunciato che pagherà 6,5 miliardi di dollari per chiudere la gran parte delle cause legali intentate da donne che si sono ammalate di mesotelioma, un cancro alle ovaie collegato all’uso di prodotti a base di talco per bambini. Questo accordo è legato a una terza dichiarazione di fallimento di una società controllata da J&J, la LTL Management. L’azienda ha già risolto il 95% delle cause legali legate al mesotelioma.

Molte delle cause intentate contro J&J sono state avviate da donne che hanno sostenuto di aver sviluppato un cancro alle ovaie dopo aver utilizzato il borotalco Johnson, un tempo uno dei prodotti più popolari dell’azienda, che poi è stato tolto dal mercato. Inoltre, il gruppo ha scorporato le attività nel settore consumer health in un’azienda autonoma, la Kenvue, che vende una versione a base di amido di mais del borotalco di Johnson. Nonostante le controversie, l’azienda continua a negare che il talco contenga amianto e sia responsabile del cancro alle ovaie, ma ha comunque ritirato il prodotto dal mercato nordamericano. È bene ribadire che la ricerca scientifica non ha ancora stabilito un legame statistico tra l’uso del talco sui genitali e il rischio di cancro alle ovaie.

Nel 2021 il colosso farmaceutico era già stato condannato dalla Corte Suprema americana a risarcire le sue clienti per oltre due miliardi di dollari.