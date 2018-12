Capodanno 2019, frasi da mandare su WhatsApp per gli auguri di Buon Anno Nuovo

Le migliori frasi da mandare su WhatsApp per Capodanno 2019. L’arrivo del nuovo anno è molto atteso da tutti e un po’ come per il Natale rappresenta un momento di gioia da passare insieme ai propri amici. Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno abbiamo pensato di raggruppare in questo articolo le migliori frasi per fare gli auguri di Buon Anno Nuovo.

Ecco le migliori frasi, aforismi e citazioni da inviare ad amici e parenti per Capodanno 2019. Le frasi di seguito riportate possono essere copiate ed incollate all’interno delle chat di WhatsApp, nelle chat di gruppo e nelle conversazioni Facebook Messenger. Ovviamente gli stessi testi possono anche essere utilizzati nei Gruppi Telegram e su Instagram attraverso la funzione testo delle Instagram Stories.

Gli auguri di Buon Anno Nuovo sono molto ricercati su Google, in questi giorni tantissimi utenti stanno utilizzano il noto motore di ricerca per individuare le migliori frasi da condividere sui social network, ecco di seguito la nostra raccolta con i migliori post da pubblicare su Facebook e WhatsApp per celebrare l’anno 2019.

Auguri Capodanno 2019 da inviare

– “Che il 2019 trascorra sereno sulla scia di tutte le cose belle che sono i tuoi desideri. Ti auguro che tu possa realizzarli, senza mai dimenticare la strada che hai fatto per vederli avverarsi. Buon 2019!”

– Mentre per le frasi possiamo divertirci in maniera spontanea magari evitando di ripetere già utilizzate negli anni precedenti. O frasi lette in occasione della festa dell’Immacolata o del Natale. Cinque possibili frasi augurali di Buon Capodanno 2019″

– “Ti auguro un anno pieno di meraviglie e serenità. Che tu possa trovare quello che cerchi, ma soprattutto continuare a cercare, cose sempre belle e nuove. Buon anno!”

– “Voglio che sia per te un anno speciale. Possa arrivarti nel 2019 tutto quello che desideri”

– “Prima che il sole tramonti in questo anno, prima che i ricordi si dissolvano, voglio augurarvi un felice Capodanno ed un buon 2019”

Frasi per Capodanno da mandare su WhatsApp

– “Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno”. Antonio Gramsci”

– “Capodanno è alle porte, prepariamoci a brindare, il 2019 sta per arrivare”

– “Essere soddisfatti per l’anno che sta per concludersi, sia di buon auspicio per il 2019 che sta per iniziare”

– “Festeggiamo in allegria il nuovo anno, sperando che sia foriero di tante soddisfazioni”

– “Auguri per un anno fatto di amore e saggezza. Un nuovo inizio per un 2019 ricco di soddisfazione”

– Ti auguro che in questo nuovo anno ti proteggano tre Angeli: Amore, fortuna e felicità. Se avrai bisogno di un quarto Angelo ricordati che c’è l’amicizia. Buon 2019!

Aforismi Capodanno 2019

– Auguri colmi di speranza: Ti auguro di accogliere l’anno nuovo con tutti i tuoi sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato fino ad oggi, e di aprire il tuo cuore a tutte quelle che verranno e che sapranno renderti felice. Auguri di buon 2019 di cuore.

– Per tutti i sognatori incalliti: Vivi il tuo presente, sogna il tuo futuro, ma abbi cura di ripescare nel tuo passato quei tasselli che ti aiuteranno a costruire ciò che vuoi essere. Auguri!

– Un grande classico: Un augurio per il nuovo anno: regalatevi un’ora al giorno di felicità.

– Auguri col botto: L’augurio è di un anno scoppiettante che porti buona vita alle persone affrante e, come un gioiello, faccia vedere a tutti un mondo un po’ più bello.

– Auguri di un felice futuro: Corri incontro al nuovo Anno senza paura, con tutti sogni e le cose belle che ti hanno accompagnato nel vecchio, apri il tuo cuore alla speranza con la determinazione di chi vuol contribuire ad un futuro migliore per l’umanità intera.

– Con l’augurio che il Nuovo Anno, ti porti gioie inattese.

– L’amicizia non cambia come il sole nelle stagioni: è lì e lì resterà per sempre, come me e te. Tanti auguri a noi, amico mio! Che questo anno sia il più bello di quelli che abbiamo vissuto assieme.