Capodanno 2024, Federica Panicucci ha scelto la sua piazza per aspettare l’anno nuovo

Avete già deciso quale programma guarderete durante il Cenone di Capodanno 2024: Federica Panicucci a Canale 5 o Amadeus a Rai 1? Se non siete fan della RAI, ma da anni siete fedeli alla rete Mediaset, sarete curiosi di conoscere quale piazza ha scelto la bionda conduttrice per aspettare l’anno che verrà. Ogni anno il Capodanno in Piazza trasmesso da Canale 5, tra musica e divertimento, è la compagnia preferita di milioni di italiani che a casa loro attendono con trepidazione lo scoccare della mezzanotte.

Federica Panicucci sceglie Genova per il Capodanno 2024

Ogni anno la scelta della RAI in merito alla città dalla quale trasmettere il programma di Capodanno ricade sempre su una città del Meridione d’Italia. L’Anno che verrà condotto da Amadeus avrà luogo in Piazza Pitagora nel cuore della Magna Grecia, ovvero nella bellissima città di Crotone.

Mediaset, invece, ancora una volta predilige città del Nord Italia e quindi la Panicucci trasmetterà il programma di Capodanno da una piazza del nord est. Nello specifico la scelta è ricaduta sulla città di Genova e su Piazza De Ferrari. All’inizio si era ipotizzato un cambio di rotta e la scelta era ricaduta su Bari, ma poi la produzione ha cambiato nuovamente idea e alla fine la città di Cristoforo Colombo è stata la prescelta.

Capodanno 2024: Mediaset ha scelto Genova

La piazza scelta da Canale 5 per trasmettere il programma in diretta di Capodanno 2024 è lo scenario perfetto per chi cerca un’atmosfera pittoresca in una città di mare che, pur trovandosi nel Settentrione d’Italia, ricorda molto gli scenari del Sud.

Per il momento del Capodanno di Mediaset sappiamo solo che sarà trasmesso in diretta da Genova dalla scenografica Piazza De Ferrari e la presentatrice sarà Federica Panicucci. Non sono ancora stati svelati gli ospiti speciali che si esibiranno sul palco per intrattenere piacevolmente gli spettatori fino al brindisi finale di mezzanotte.

Sarà una sfida a colpi di share e di numeri tra Mediaset e RAI il 31 dicembre 2023, attraverso le figure di Panicucci e Amadeus. Chissà cosa preferiranno i telespettatori italiani tra Genova e Crotone, tra la Liguria e la Calabria. A fare la differenza sicuramente saranno i cantanti che si esibiranno con i loro tormentoni e pezzi forti sul palco.

L’anno scorso il Capodanno RAI fu trasmesso da Perugia e gli ospiti furono Umberto Tozzi, LDA, Raf, Noemi, Modà, Piero Pelù, Mr Rain, Donatella Rettore, Iva Zanicchi, Dargen D’Amico e I Ricchi e i Poveri.

La Mediaset, invece, portò sul palco di Capodanno dello scorso anno Annalisa, Rocco Hunt, Baby K, Patty Bravo, Anna Tatangelo, The Kolors, Ivana Spagna, I Gemelli Diversi, La Rappresentante di Lisa e Gigi D’Alessio. Fu un vero e proprio successo per la Panicucci e siamo sicuri che anche questo anno il suo Capodanno 2024 sarà un evento indimenticabile e coinvolgente.