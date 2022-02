Carnevale 2022, quando è martedì grasso: data, storia e quando si festeggia

Carnevale 2022, ecco quando capita quest’anno martedì grasso. Anche se a causa della pandemia le tradizionali sfilate di carri allegorici che coloravano la festività sono state momentaneamente messe da parte il Carnevale resta uno degli appuntamenti più amati dalle persone. Famosissimi, tanto per fare due esempi, sono quelli del Brasile e di Venezia, ma la realtà è che ogni città nel tempo ha saputo rendere questa festa speciale per i propri cittadini. La speranza è dunque quella che, magari già dal prossimo anno, le piazze di tutto il mondo possano tornare a colorarsi come è sempre stato.

Carnevale 2022, quando è martedì grasso

Se dunque le grandi sfilate e i maxi eventi per quest’anno resteranno soltanto un sogno nel cassetto, è comunque utile ricordare le date del Carnevale 2022. Come vuole la tradizione si inizia il giovedì grasso e si termina cinque giorni più tardi, ovvero il martedì grasso. Quest’anno le date da segnare in agenda, magari per qualche festeggiamento più contenuto, sono rispettivamente giovedì 24 febbraio (giovedì grasso) e martedì 1 marzo 2022 (martedì grasso). Il giorno seguente è chiamato per la religione cattolica mercoledì delle ceneri. Quest’ultimo inaugura il tempo della quaresima, ovvero il quaranta giorni che ci separeranno dalla Pasqua.

Le origini del Carnevale: la storia

Il carnevale è una festa di origine pagana. I caratteri della sua celebrazione hanno origini in festività molto antiche, come per esempio le dionisiache greche (le antesterie) o i saturnali romani. Durante le feste dionisiache e saturnali si realizzava un temporaneo scioglimento dagli obblighi sociali e dalle gerarchie per lasciar posto al rovesciamento dell’ordine, allo scherzo e anche alla dissolutezza.

Il suo nome deriva da ‘carnem levare’ che significa ‘levare la carne’. Si riferisce all’usanza di astenersi dal mangiare carne durante la quaresima, di cui il martedì-grasso segna l’inizio. Mascherate, chiasso, sfilate di carri allegorici intendevano festeggiare la fine del gelo. Più baldoria si faceva più presto si sarebbe svegliato il Dio sole dal suo sonno profondo dei mesi invernali. Ma questo è soltanto uno dei riferimenti poiché nel tempo la Festa si è contaminata di altre usanze diventate poi tradizione e che ritroviamo ancora oggi a seconda dei Paesi.

Quando si festeggia il carnevale

L’inizio del periodo carnevalesco è tradizionalmente fissato il giorno successivo alla domenica del Battesimo di Gesù. Come abbiamo visto termina il martedì precedente il mercoledì delle ceneri che segna l’inizio della quaresima. Il momento culminante si ha dal giovedì grasso fino al martedì, ultimo giorno di carnevale (Martedì grasso).