Carnevale 2022, quando inizia, martedì grasso e quando finisce: il calendario con le date

Natale sembra così lontano, eppure è passato poco più di un mese. E ora gli italiani, ma soprattutto i bimbi, non vedono l’ora di travestirsi e di festeggiare il Carnevale, che un po’ come Pasqua è una festa mobile: non ha una data precisa, ma cambia di anno in anno. Ma quando si potranno indossare le prime maschere? Quando inizia il Carnevale 2022? Qui, in quest’articolo, troverete l’elenco completo con il calendario per non farsi trovare impreparati!

Quando inizia Carnevale 2022? La data

Quest’anno il Carnevale inizierà un giorno prima della festa degli innamorati. Sì, avete capito bene: prenderà il via il 13 febbraio e si concluderà il 1 marzo. Giovedì grasso cade il 24 febbraio, domenica di carnevale è il 27 febbraio e martedì grasso è il 1 marzo.

Quando è martedì grasso e quando finisce il Carnevale?

