Carta Giovani Nazionale 2022, cos’è, sconti e come funziona la novità: ecco chi può richiederla

Buone notizie per i giovani perché sta per arrivare la Carta Nazionale dedicata a loro, un ‘documento’ digitale che permetterà ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni di avere sconti e agevolazioni su attività culturali. Ma non solo. Anche su servizi di ristorazione, alloggi, trasporti e negozi. Si tratta di una bella iniziativa voluta e promossa dalla presidenza del Consiglio e dal dipartimento per le Politiche giovanili, ma cerchiamo di capire cos’è e come funziona.

Cos’è la carta giovani Nazionale 2022 e quali sono i requisiti

La carta giovani Nazionale, che non è cartacea ma solo ‘digitale’ e aderisce al circuito EYCA (European Youth Card Association), può essere utilizzata dai ragazzi con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, a patto che siano residenti in Italia e siano cittadini italiani o europei. Il documento sarà valido fino ai 35 anni in Italia, mentre nel circuito europeo la scadenza è fissata a 30 anni. Questa carta permette ai giovani di partecipare a diversi progetti. Ma non solo. I ragazzi avranno anche modo di accadere a sconti e agevolazioni.

Come ottenere la carta

La carta si può ottenere in forma digitale accedendo all’app IO ed è totalmente gratuita. Basterà avere un’identità digitale Spid o la carta d’identità elettronica, accedere e richiedere la carta giovani nazionale: bisognerà cliccare sulla sezione Portafoglio e da qui si potranno visualizzare i partner e le opportunità.

Come funziona

Quando il giovane acquista presso strutture fisiche, come si legge sul sito ufficiale, dovrà aprire l’app IO e mostrare la Carta Giovani Nazionale in cassa per ottenere lo sconto. Una volta riconosciuta la Carta, lo sconto previsto verrà applicato all’acquisto. Quando, invece, si compra online, bisognerà aprire il dettaglio dell’agevolazione di interesse e visualizzare il codice. Poi, questo, andrà copiato e incollato nel campo sconto del sito dell’esercente. Alcuni codici hanno una durata limitata e devono essere utilizzati entro 10 minuti. Ma non è tutto. Alcuni esercenti online non richiedono l’uso di codici: in questo caso, IO indirizzerà direttamente l’utente alla pagina da cui potrà accedere all’agevolazione.