Cascia, nasce il Festival del Cinema

[adrotate group="9"]

Cascia, il giorno prima dell’estate, il 20 giugno alle 11 e 30, si terrà la conferenza stampa del neonato Festival delle Rose Rosse, che avrà luogo a Cascia e Roccaporena dal 29 giugno al 1 luglio 2023.

Cascia, donne protagoniste al Festival delle Rose Rosse

Testimoniare la nascita di un nuovo festival del cinema è un evento tanto bello quanto raro: sarà per noi l’occasione per raccontarvi come, in un territorio così pervaso di spiritualità, valorizzeremo l’universo femminile attraverso opere cinematografiche di vario genere.

Alla conferenza stampa, che si terrà presso il Cinema Tiziano di Roma, parteciperanno:

Mario De Carolis, Sindaco del Comune di Cascia;

Marco Emili, Assessore al Turismo;

Monica Del Piano, Assessore alla Cultura;

Francesco Carlini, dell’ufficio stampa dell’Arcidiocesi Spoleto Norcia;

Franco Lattanzi, Presidente del Festival;

Paola Tassone, Direttore Artistico;

Janet De Nardis, Conduttrice;

Diego Righini, della produzione UCL.

Questa volta rose, non tulipani; ma voi siateci comunque

Il Festival delle Rose Rosse di Cascia si terrà il 29 e 30 giugno e il 1 luglio a Cascia e Roccaporena, ed è realizzato grazie alla sponsorizzazione di Università Cerca Lavoro, Comune di Cascia, Opera di Santa Rita e Antica Norcineria Lattanzi Franco, e ha l’Università Niccolò Cusano come media partner.