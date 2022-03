Casinò online: sono sicuri?

Nell’ultimo periodo si sta diffondendo sempre più, in Italia, la moda di giocare ai casinò on-line. Le motivazioni possono essere molteplici ed è difficile ravvisare una singola causa. Resta, però, questo un dato innegabile. Con questo articolo andiamo ad approfondire ulteriori dettagli al riguardo e cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sui migliori casinò non AAMS. Continua a leggere per immergerti in una conoscenza più approfondita dell’argomento.

Forse è stato a causa della pandemia, che ha reso impossibile visitare fisicamente i casinò, oppure la causa sta nel fatto che ormai si può giocare con il cellulare, strumento molto più comodo e veloce: sia come sia sono sempre più le persone che giocano on-line. C’è anche da dire che molti, proprio a causa della situazione economica più difficile legata all’emergenza coronavirus (e, ora, anche alla guerra) tentano la fortuna, sperando così di incrementare le proprie entrare. Si va dal Gratta e vinci al Superenalotto e, ovviamente, in questo elenco rientrano anche i casinò virtuali.

Tra i giocatori c’è chi si affida proprio ai casinò non AAMS. Ma perché? Si tratta di strutture che offrono una serie di vantaggi, non per ultima la possibilità di giocare con soldi non “veri”, ma con i bitcoin e criptovalute. Non solo: il portafoglio a disposizione è più vasto, offrono bonus allettanti, tra i quali l’assenza di un deposito. Si tratta, inoltre, di siti che hanno un sistema di sicurezza ben sviluppato con connessioni crittografate: questo tutela non solo da furti di natura economica, ma anche relativi ai dati personali. A tal proposito, si ricorda anche che al momento dell’iscrizione non c’è necessità di inviare alcuna copia del documento di identità: ciò permette di accorciare i tempi. Molte persone si sentono frenate da un timore: quello che questi casinò siano illegali. Ebbene, in verità, giocare ai casinò non AAMS non viola alcuna normativa o legge.

Ma qual è la differenza tra i giochi gestiti dai monopoli di stato e i casinò privati?

Differenza tra Monopolio di Stato e casinò privati

Tutto ciò che rientra nei Monopoli di Stato fa riferimento al Decreto Legislativo n. 496/1948, che disciplina l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilità che includano vincite ed esborso di denaro per la partecipazione. L’attribuzione del permesso è riservata, in modo esclusivo, allo Stato (es. Lotto, Lotterie, Gratta&Vinci, Superenalotto e slot machine, ma anche Totocalcio ecc).

Quelle che sono le private, come le società di bookmaker sportivi e i casino online, di solito strutturate e grandi, ottengono dall’Amministrazione Statale il consenso ad operare in ambito betting a livello nazionale. In entrambi i casi è assicurato lo stesso risultato, cioè la salvaguardia degli utenti che potrebbero non conoscere gli eventuali rischi dovuti a tale attività, sia virtuale che non. Questo affinché i giocatori vengano protetti dal gioco d’azzardo illegale, dando così all’utente modo di individuare i canali conformi alla legge per consentire il gioco in sicurezza.

Quali giochi si possono trovare nei casinò online?

Questo è un altro punto che alletta molto i giocatori: una grande varietà. Dalla roulette al baccarat, fino alla briscola, sono tante le tipologie che permettono di variare o andare incontro anche ai gusti più di nicchia.