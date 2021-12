Castellani Shop, soluzioni d’arredo funzionali e sicure per ogni tipo di attività

Dagli scaffali metallici alle scrivanie direzionali, passando per vetrine espositive, reception e libreria angolare. Digitando www.castellanishop.it si incontra una proposta che annovera arredamento Made in Italy, sinonimo di resistenza nel tempo e funzionalità. Le soluzioni sono in grado di soddisfare le esigenze di tantissime realtà lavorative: sono personalizzabili e modulabili. Le spedizioni sono gratuite per ordini di oltre 500 euro (+ IVA) e un puntuale servizio di customer care è sempre pronto ad affiancare l’utente in ogni momento.

Castellani .it Srl, azienda Toscana attiva da oltre 60 anni e nata come specialista delle scaffalature, propone sul suo store online (Castellanishop.it) anche armadi, cartelliere, banchi da lavoro, vetrine espositive, reception, scrivanie direzionali, banconi, sedie ergonomiche, libreria angolare e molto altro ancora.

L’iter di realizzazione dei prodotti prevede il rispetto delle norme in materia di sicurezza e qualità, e gli articoli sono espressione di un ciclo produttivo che avviene in Italia, come certifica il MUN (Marchio Unico Nazionale).

In aggiunta, l’azienda offre il servizio di progettazione dell’arredamento di ogni tipo di ambiente. Permette inoltre di personalizzare scaffalature da negozio (a parete o a centro stanza) e da magazzino a proprio piacimento, grazie al pratico configuratore online.

Per ricevere informazioni o per qualsiasi richiesta, è attivo un servizio di customer care, formato da esperti del settore. È accessibile via e-mail, telefonicamente, compilando il form sul sito o tramite la chat online.

Lo store propone modalità di transazione prive di ogni rischio: PayPal, carta di credito e bonifico bancario. Il rispetto delle buone norme online e la protezione del cliente in ogni fase dell’acquisto ha permesso a Castellani Shop di ottenere da parte del Consorzio del Commercio Digitale italiano il Sigillo Netcomm.

I prezzi sono competitivi e le offerte più convenienti sono raccolte nella sezione Outlet. Nella remota ipotesi in cui l’ordine non dovesse corrispondere alle proprie esigenze, è sempre possibile effettuare il reso entro 14 giorni.

Infine, come ulteriore conferma dell’affidabilità dello shop giungono i riconoscimenti ottenuti nel corso degli anni. È stato inserito dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) tra le 750 eccellenze del commercio elettronico italiano 2021/2022. Quanto all’azienda, figura tra le PMI innovative per merito degli investimenti sul piano di ricerca e sviluppo, e della preparazione del suo team.

