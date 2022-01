Cecilia D’Elia, chi è la vincitrice delle elezioni suppletive di Roma: sostituirà Gualtieri in Parlamento

Cecilia D’Elia, chi è la vincitrice delle elezioni suppletive di Roma. Si è votato ieri, domenica 16 gennaio 2022, nella Capitale per designare il sostituto di Roberto Gualtieri in Parlamento, posto resosi vacante dopo l’elezione a Sindaco di Roma dello stesso Gualtieri. A vincere – interessato dal voto il Collegio uninominale 01 – Roma – Quartiere Trionfale della XV Circoscrizione Lazio 1 – è stata infine Cecilia D’Elia, candidata del Partito Democratico.

Cecilia D’Elia, chi è la vincitrice delle elezioni suppletive di Roma: affluenza flop, i risultati

Cecilia D’Elia ha vinto le suppletive di Roma 2022 superando gli altri quattro candidati in lizza. Ad onore del vero a vincere è stata la maxi astensione considerando che si è recato alle urne soltanto il 10% degli aventi diritto al voto. Già Assessore al Comune di Roma, la D’Elia è passata al PD nel 2018. Nel suo Curriculum anche, tra le altre, il ruolo di Consigliere Provinciale.

Ad ogni modo la candidata ha ottenuto il 60% circa delle preferenze. Seconda classificata Simonetta Matone (Lega) con il 22%. Più staccati gli altri: Valerio Casini (Italia Viva) 13%, Beatrice Gamberini (potere al popolo) 3% e Vanni Lorenzo con l’1.97%.

Il commento al voto

La vittoria di Cecilia D’Elia è stata commentata dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. «Felice per la vittoria del centrosinistra nel cuore di Roma. Complimenti, buon lavoro e un grande abbraccio a Cecilia D’Elia e un immenso grazie alle volontarie e ai volontari che in queste settimane controcorrente hanno combattuto per questa bella vittoria», ha detto il Governatore.

Congratulazioni sono arrivate anche dalla capogruppo della Lista Civica Zingaretti al Consiglio regionale del Lazio Marta Bonafoni. «Sono felice e orgogliosa per l’elezione alla Camera dei deputati di Cecilia D’Elia, a cui rivolgo le mie congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro. Sono convinta che con Cecilia abbia vinto la buona politica e che, con la sua intelligenza, la sua sensibilità e il suo impegno nelle battaglie per i diritti, le donne, le persone con fragilità, contro tutte le disuguaglianze, saprà fare la differenza in un passaggio così delicato e cruciale per il nostro Paese».