Cento anni di Ugo Tognazzi al Multiplex Augustus di Velletri

Cento anni di Ugo Tognazzi. Evento speciale dedicato al grande attore italiano, il 2 aprile alle 18:30 presso il Cinema Multiplex Augustus di Velletri – ingresso gratuito-

Tognazzi, un museo nella dimora del grande attore

Ugo Tognazzi, il grande attore che ha trascorso tutta la sua vita dedicandola a cinema e teatro, protagonista di numerosi film di grande successo nazionale ed internazionale con una passione anche come regista.

Ugo nel privato era un amico speciale e scelse di vivere con la sua famiglia in un suggestivo colle di Velletri. Qui, proprio nella sua tenuta, amava organizzare cene con parenti, amici, colleghi e intellettuali. Nota la sua passione per la cucina ma anche l’ironia e la simpatia; l’abitazione, ora diventato museo, grazie all’adesione della famiglia, si può visitare in aperture programmate.

L’evento

Sabato 2 aprile alle ore 18:00 il Direttore del Cinema Multiplex Augustus Davide Fontana, sarà orgoglioso ed onorato di dedicare una giornata all’indimenticabile Ugo Tognazzi, con le proiezioni di due straordinari film.

Protagonisti Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman. In sala ci saranno i familiari ed amici di Ugo e Vittorio. A seguire un talk show con Gianmarco e Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Marco Risi, Emanuele Salce, Andrea Pergolari ed altri, che risponderanno alle domande e curiosità del pubblico presente.

Cento anni di Ugo, il programma

18.30 Proiezione del documentario “La voglia matta di vivere”, un ricordo di Ricky Tognazzi

Seguirà aperitivo e dibattito

21:00 Proiezione del film “I mostri” di Dino Risi

Ugomania – Velletri per Ugo- 2022 il CENTENARIO, evento del Comune di Velletri , in collaborazione con la Pro Loco Velitrae per celebrare i 100 anni dalla nascita di Ugo Tognazzi.