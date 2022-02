Centro deposito mobili

I depositi temporanei oppure quelli che sono chiamati “magazzini per trasloco” sono usati in molti modi e rappresentano una soluzione pratica e sicura quando ci sono degli impedimenti per terminare il vostro trasloco.

Vero è che essi sono usati perfino per quanto riguarda delle merci domestiche che sono in procinto di vendita o di recupero da parte di terzi utenti. Insomma sono molto usati, specialmente nelle città, dove i traslochi sono più soventi che in altri piccoli Comuni.

Il contratto che si stipula è temporaneo, cioè che viene fatto in base al lasso di tempo che interessa poi il cliente. Alle volte sono due settimane ed altre volte svariati mesi, ma alla fine è possibile avere un luogo chiuso, riparato e sorvegliato dove stoccare le vostre merci che si devono trasportare in altre abitazioni.

Le merci domestiche non possono essere lasciate esposte alle intemperie perché altrimenti i rischi sono quelli di avere a che fare con piogge e umidità che possono poi danneggiarli. Si deve avere poi la certezza di assicurarsi che essi non siano nemmeno sottoposti a degli atti vandalici. Inoltre è necessario una cura da eventuali insetti oppure da altri elementi di deterioramento.

Ecco che allora solo i depositi possono accogliere e servire perfettamente al vostro caso.

Deposito in attesa di trasloco

Mai capitato di dover fare un trasloco, ma non potete occupare la casa che avete acquistato o preso in affitto? Come mai? Il vecchio affittuario o proprietario ancora non ha fatto lo sgombero. Ci sono problemi con lo sfratto oppure delle incomprensioni con le date.

I motivi sono molti, ma quando questo capita e ormai voi dovete lasciare il vostro appartamento, dove potete mettere i mobili? Siccome si propone una certa difficoltà di gestione, allora dovete cercare una ditta che offra dei magazzini di stoccaggio merci oppure affidarvi a dei professionisti che offrono in affitto questi magazzini in modo temporaneo.

Rogito di acquisto non effettuato

In base ad una casistica e ricerca di identificazione delle richieste da parte dei clienti, si è notato che le richieste principali ad un Centro deposito mobili avvengono proprio quando c’è una impossibilità nell’occupare la casa che si è acquistata.

Purtroppo capita spesso che le persone che comprino una casa, magari ereditata oppure che appartiene ad altre persone che hanno poi difficoltà nello sgombrare il tutto nei tempi stabiliti. Nonostante si è nuovi proprietari, non è possibile occupare la casa finché ci sono delle proprietà altrui. Ovviamente essi hanno comunque un tempo massimo di sgombero solo che alle volte non coincidono poi le date di lascito e occupazione.

A questo punto è normale che ci sono dei problemi di merci domestiche e di conseguenza è necessario che ci siano dei luoghi chiusi e riparati dove essi possano venire stoccati.

Un ottimo impiego è quindi quello di “affittare” dei depositi temporanei in cui riporre tutti gli arredi, suppellettili e scatoloni che non potete portare nella nuova casa. Luoghi che sono poi totalmente sicuri, sorvegliati e che sono di diverse dimensioni, tanto da poter contenere moltissime quantità di arredi.