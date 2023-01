Centro estetico: i segreti per distinguersi dalla concorrenza

Aprire un centro estetico può rivelarsi una scelta a dir poco vantaggiosa dal punto di vista del business. Le realtà in questione, infatti, sono al centro di un giro d’affari di miliardi di euro. Dopo le chiusure del 2020, i numeri hanno continuato a crescere nel 2021 e si sono consolidati nel 2022.

Nel momento in cui si decide di avviare un’attività di questo tipo, è fondamentale mettere a punto una strategia per distinguersi dalla concorrenza. Quali sono i segreti per riuscirci? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Definire bene il target

La definizione del target è la base del successo di qualsiasi centro estetico. Fondamentale è entrare nel vivo delle peculiarità del proprio cliente ideale. Prima di avviare l’attività bisogna riflettere sulla sua spesa media, ma anche sulle sue aspettative ed emozioni quotidiane. Più si scava nel dettaglio, più si riescono a trasformare in realtà intuizioni capaci di fare la differenza. Qualche esempio? L’atmosfera nella sala da attesa piuttosto che la scelta di una determinata profumazione per rendere i momenti pre trattamento particolarmente piacevoli.

La qualità dei macchinari

La qualità e l’innovazione dei macchinari è cruciale quando si apre un centro estetico e si ha intenzione di distinguersi dai competitor. Per spiccare da questo punto di vista, il consiglio più semplice e più utile prevede il fatto di rivolgersi a partner specializzati come Beautygoldgroup.it, realtà che si occupa, oltre che di noleggio attivo, anche di erogare la formazione ad hoc per l’utilizzo delle apparecchiature.

Averle in house ma non essere in grado di utilizzarne o di far capire ai clienti il loro valore utilizzano termini non tecnici è solo un danno per l’attività.

Il potere degli eventi

Gli eventi sono uno strumento di comunicazione e promozione straordinario per le attività, centri estetici compresi. Nel momento in cui si punta, comprensibilmente, a staccare i concorrenti, si possono organizzare periodicamente giornate dedicate a specifici aspetti della bellezza. Qualche esempio? Un evento incentrato sui migliori trattamenti per preparare la pelle all’esposizione al sole estivo. Ovviamente in queste occasioni è opportuno proporre delle promozioni.

Assistenza costante

L’assistenza costante è un altro aspetto su cui puntare per distinguersi dalla concorrenza quando si apre un centro estetico. Con l’espressione sopra riportata, si intende non solo l’assistenza in salone, ma anche quella sui social. Avere delle figure dedicate a rispondere ai dubbi dei potenziali clienti è essenziale e permette di restituire all’esterno l’immagine di un’attività che si approccia a ogni persona valorizzando la sua unicità.

L’importanza del concept

Qual è il messaggio che si vuole comunicare ai clienti che scelgono il centro estetico? Rispondere a questa domanda è importantissimo per fare passi nel percorso di distinzione dai competitor. Le cose cambiano se, per esempio, si decide di mettere in primo piano concetti come l’accessibilità della bellezza piuttosto che immagini e messaggi legati alla sua esclusività. Ritorna ancora una volta il valore della scelta del target. Nel momento in cui si lavora a questo aspetto, non bisogna limitarsi a immaginare il proprio cliente tipo nella sua routine e nelle caratteristiche fisiche e anagrafiche. Nodale, ribadiamo, è avere in testa anche un concept, un messaggio chiaro e unico da associare al proprio brand. Non piacerà a tutti? Non importa! Un centro estetico che si rivolge a un target indefinito è destinato a fallire.

Pochi, ma buoni

Offrire pochi trattamenti, ma effettuati da specialisti e con macchinari di livello premium: ecco un consiglio pratico che, soprattutto quando si punta a un target alto spendente, permette di staccare la concorrenza con il proprio centro estetico. Così facendo, si adotta un approccio affine a quello dei ristoranti di lusso, dove la gamma di piatti sul menù è numericamente esigua, ma la loro qualità è eccelsa.