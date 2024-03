Certificazione Unica Inps, come scaricare il vecchio modello CUD online? La procedura

Per scaricare la Certificazione Unica dal sito dell’Inps, la procedura è molto semplice. Vediamo nel dettaglio quali sono i vari step da seguire.

Di seguito le istruzioni per scaricare il vecchio modello CUD online.

Certificazione Unica, cos’è

La Certificazione Unica Inps 2024, abbreviata in Cu, altro non è che il vecchio modello Cud che l’Istituto nazionale della Previdenza sociale mette a disposizione di pensionati e percettori Naspi. Il documento può essere scaricato direttamente dal sito dell’Inps.

La Certificazione Unica è un documento necessario per la compilazione del modello 730. Se si compila il modello precompilato, non sempre è necessario avere una copia del Cud. È però buona prassi visionarlo sempre, perché in più occasioni è capitato che nelle Certificazioni presentate in automatico dall’Inps fossero presenti degli errori.

I percettori della Naspi (indennità mensile di disoccupazione) e della pensione devono scaricare la Certificazione dal sito dell’Inps: vediamo qual è la procedura corretta per farlo.

Come scaricare la Certificazione Unica Inps 2024

Come ottenere il Cud? Innanzitutto, per poter scaricare la Certificazione è necessario essere muniti di Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica o Spid di secondo livello. Gli utenti che sono in possesso di una di queste modalità di accesso, possono scaricare direttamente dal sito dell’Inps il modello, accedendo nell’area MyINPS, o seguendo un’altra modalità di accesso: Prestazioni e servizi> servizi>Certificazione unica 2024 (servizi al Cittadino).

Se invece non si è in possesso delle credenziali per accedere al sito dell’Inps, si possono utilizzare altri canali:

Caf, Patronati o altri intermediari abilitati

o altri intermediari abilitati Richiedere il Cud tramite posta elettronica certificata all’indirizzo richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, includendo un documento di riconoscimento

all’indirizzo includendo un documento di riconoscimento rivolgersi a uno sportello Inps e chiedere una copia cartacea della Certificazione Unica direttamente in ufficio.

La Certificazione Unica deve essere richiesta da chiunque abbia ricevuto dall’Inps prestazioni:

a sostegno del reddito; assistenziali; previdenziali; pensionistiche.



I pensionati possono richiedere l’invio della Certificazione tramite email. Con le credenziali Spid, Cns o Cie si possono ricevere i documenti tramite email, previa richiesta. Basterà accedere alla sezione “Gestione consensi” e autorizzare alla trasmissione della Certificazione Unica via mail.

In alcuni casi è possibile richiedere l’invio della Certificazione Unica direttamente presso il proprio domicilio. Per farlo si può contattare il numero verde dedicato 800 434320 o inviare una mail all’indirizzo richiestacertificazioneunica@inps.it. In quest’ultimo caso, la richiesta può essere inoltrata dai soggetti non titolari della certificazione, quali eredi o un delegato designato dal richiedente.

I pensionati residenti all’estero possono richiedere il cud contattando il numero 0039-06 164164.