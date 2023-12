“Che tempo che fa”, chi sono gli ospiti di Fazio questa sera sul Nove

Nuovo appuntamento di Che tempo che fa questa sera domenica 3 dicembre 2023 sul NOVE, e in streaming su Discovery+. Siete curiosi di conoscere chi sono i grandi ospiti che il conduttore Fabio Fazio intervisterà questa sera durante la trasmissione? Scopriamoli insieme.

Ospiti di questa sera a “Che tempo che fa”

Tra gli ospiti super attesi che vedremo questa sera nel celebre programma condotto da Fabio Fazio c’è il mitico regista quattro volte Premio Oscar Woody Allen. Nello specifico il grande regista parlerà del suo nuovo film, non ancora nelle sale, dal titolo Un colpo di fortuna. Si tratta di un intenso thriller ma di tipo romantico che uscirà nelle sale cinematografiche il 16 dicembre. A differenza delle altre pellicole, questo film è recitato interamente in lingua francese. Non è un caso in quanto è girato e ambientato nella capitale della Francia, Parigi.

Il secondo ospite di questa sera a Che tempo che fa è Mahmood. Il cantante attualmente è in testa a tutte le classifiche e sta spopolando in radio e su Spotify per il brano Cocktail d’amore. Sempre questa sera vedremo come ospiti anche i mitici Ficarra e Picone. Il duo comico siciliano verrà a presenterà il loro ultimo film intitolato Santocielo che uscirà nelle sale cinematografiche il 14 dicembre.

“Che tempo che Fa-Il Tavolo” con Luciana Littizzetto

Stasera, invece, a Che tempo che Fa-Il Tavolo vedremo la mitica Luciana Littizzetto con Filippa Lagerback, Nino Frassica, Ornella Vanoni, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura.

Ascolti record per il programma di Fabio Fazio

Che tempo che fa ha cambiato canale, dalla RAI a Canale Nove, ma continua a macinare ascolti da record ed è un successone. Ecco perché Luciana Littizzetto, a proposito di un possibile rimpianto e ripensamento dei vertici RAI, ha dichiarato che “Voglio togliermi tutti i sassolini che ho nelle scarpe, che dopo decenni sono diventati grossi come nuraghi. E sappi che dirò tante parolacce, tutte quelle che non potrò dire in tanti anni”.

L’altro conduttore del programma, Fabio Fazio, ha commentato questa nuova edizione dicendo che: “Chi conosce i numeri sa che la scaramanzia poteva essere prudenziale, speravo di arrivare al 5-6%. Mai avrei pensato a questi dati. Sarebbe stato presuntuoso o forse dilettantesco aspettarseli”.

Insomma Che tempo che fa non ha perso telespettatori strada facendo nel cambio di canale, anzi ha dimostrato anche quest’anno di essere un format vincente e consolidato e molto amato dal pubblico italiano. La RAI si pentirà della sua decisione? Chiederà nuovamente di spostare la trasmissione sui suoi canali? Chissà, ciò che è certo che Fabio Fazio e Luciana Littizzetto non perdonano e sono più determinati che mai a uscirne vittoriosi e con grandi numeri.