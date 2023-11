Che tempo che fa, Fazio affranto per il lutto: la comunicazione in diretta

Durante la puntata di domenica 26 novembre 2023 del programma Che Tempo che fa in onda su Canale Nove, Fabio Fazio ha dato un triste annuncio al pubblico. La notizia riguardava il professor Roberto Burioni, ospite fisso nel programma di Fazio. Cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Un grave lutto per Roberto Burioni

Roberto Burioni il 26 novembre 2023 non ha potuto partecipare alla trasmissione Che Tempo Che Fa perché ha subito un grave lutto: è morta la madre, Elvira Bovicelli, ricoverata all’ospedale di Urbino. Aveva 93 anni ed era molto malata, ma per Roberto era un pilastro insostituibile della sua vita. La mamma è sempre la mamma, si sa. Da poco Burioni aveva subito un altro lutto perché aveva perso il padre Gaetano, un famoso medico di Fermignano.

Chi è Roberto Burioni?

Classe 1962, Roberto Burioni è un famoso virologo nonché ospite fisso della trasmissione Che Tempo Che Fa. Specializzato in Immunologia e in Scienze Microbiologiche, il professore ha conseguito il dottorato presso l’Università di Genova, dopo aver studiato al Liceo Classico ed aver frequentato l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dal 2004 lavora presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università San Raffaele di Milano.

Il virologo, immunologo e divulgatore scientifico è diventato famoso durante il periodo della pandemia per i suoi interventi televisivi e radiofonici sul tema dei vaccini. Una delle sue frasi più famose ed emblematiche, anche più criticate è “La scienza non è democratica“.

Nel corso degli anni ha scritto diversi libri divenuti best seller in Italia come ad esempio “Il vaccino non è un’opinione. Le vaccinazioni spiegate a chi proprio non le vuole capire” oppure “La congiura dei somari. Perché la scienza non può essere democratica”.

Come divulgatore scientifico Burioni ha vinto anche numerosi premi nel corso della sua lunga carriera scientifica. Tra i più importanti ricordiamo il Premio Campione della Scienza e il Premio Miglior Personaggio Internet dell’Anno.

Vita privata

Il virologo è sposato con Annalisa Rossi, un noto avvocato di Fermignano. La coppia ha anche una figlia di nome Caterina.

Noto tifoso della Lazio, Burioni è uno dei personaggi televisivi più controversi degli ultimi anni vista la sua posizione sul tema dei vaccini e la sua campagna pro-vaccini. In particolare è stato accusato di avere interessi personali in quanto è co-titolare di brevetti di vaccini e quindi la sua campagna di sensibilizzazione sarebbe dettata non da interessi scientifici e divulgativi, ma da interessi personali di carattere economico.

In una lunga intervista alla trasmissione Che Tempo Che Fa disse di non essere un veggente, ma un medico e di non poter prevedere gli sviluppi futuri del virus, ma solo fare degli studi e arrivare a ipotesi e supposizioni.