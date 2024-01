Chi fa questo è cog**one”. Al Bano, prima le parole dure poi dimentica tutto. I dettagli

Continua a far discutere il caso Al Bano-Giulia Cecchettin. Il cantante sarebbe stato sconfessato da una sua stessa intervista rilasciata qualche tempo fa: cosa è successo allora?

Al Bano è uno di quei personaggi del mondo dello spettacolo che fa sempre parlare di sé. Sempre e comunque. Ne è un esempio il caso “Sanremo” in cui l’artista di Cellino San Marco, praticamente in tutti i salotti tv (ma anche in radio), ha sbandierato ai quattro venti tutta la sua insofferenza per non essere stato scelto come concorrente al prossimo Festival, ormai alle porte.

Il suo brano, che avrebbe dovuto essere in compartecipazione niente meno con il Prof Vaia dell’Istituto Spallanzani di Roma (che in realtà ha poi smentito tutto), sarebbe stato infatti scartato da Amadeus. Adesso invece Al Bano torna a far discutere, in merito a un tema ben più grave: quello del femminicidio di Giulia Cecchettin.

Al Bano-Giulia Cecchettin: cosa è successo a Cartabianca

Riavvolgiamo il nastro. Al Bano è stato ospite da Bianca Berlinguer nell’ultima puntata di E’ sempre Cartabianca su Rete 4. Sì perché il cantante aveva dichiarato di non sapere nulla di quel terribile caso di cronaca, probabilmente uno dei più gravi – anche in termini di risonanza mediatica – degli ultimi anni in Italia.

Tutto questo accadeva il 10 gennaio scorso: inutile ritornare sullo sconcerto e il “gelo” che si era creato in studio, specie da parte della stessa conduttrice. “Sono spesso fuori dall’Italia, purtroppo mi è sfuggita. Questa storia la sento per la prima volta qui”, aveva detto il cantante. Alzando, inevitabilmente un polverone.

Al Bano smentisce…Al Bano: spunta un’intervista

Adesso però il “giallo” attorno alla vicenda si è ulteriormente infittito. Se prima infatti in tanti si chiedevano come fosse possibile di fatto che Al Bano fosse all’oscuro dell’omicidio di Giulia Cecchettin, adesso le domande e gli interrogativi continuano sì ad incentrarsi sul cantante, ma per un altro motivo.

In queste ore infatti TvBlog ha pubblicato alcuni stralci di un’intervista rilasciata dallo stesso cantante di Cellino San Marco a Libero dove in realtà l’artista commentava, e per di più con parole forti, il femminicidio avvenuto lo scorso 11 novembre. Ebbene, in questa intervista la domanda era stata ben precisa, così come detto, la risposta.

“Chi fa queste cose è un cogl*one impazzito”

L’intervista, data a Libero, è datata 13 dicembre 2023, dunque dopo i terribili fatti di cronaca. Questa la domanda rivolta ad Al Bano: “Si è parlato molto di “deriva patriarcale” come elemento determinante dell’efferato femminicidio di Giulia Cecchettin. Cosa ne pensi?”.

Dura era stata la replica del cantante: “Chi ha commesso quel delitto è un cogl*one impazzito, non un patriarca. Non bisogna colpevolizzare la società. È un caso. Un caso che fa molto rumore e sovrasta il silenzio degli altri”, questo uno dei passaggi delle sue dichiarazioni. Insomma, una presa di posizione chiara ancorché ulteriormente argomentata poco dopo anche in termini di “patriarcato” e “matriarcato”.

Lapsus o amnesia?

E’ evidente quindi che, tirando le somme, Al Bano fosse perfettamente a conoscenza del caso Cecchettin. Cosa è successo allora? Alcuni non hanno esitato a parlare di una possibile amnesia da parte del cantante, il che darebbe però il là a possibili problematiche di salute del cantante di cui, almeno per ora, non si ha notizia. Oppure, altra ipotesi, che si sia trattato soltanto di un lapsus, di un momento di distrazione con il cantante che forse ha confuso l’argomento del quale si stava parlando a Cartabianca. Qual è la verità?