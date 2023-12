Loredana Lecciso, la verità su Al Bano: è uscita allo scoperto

Continua a far discutere l’esclusione dal prossimo Festival di Sanremo di Al Bano. Dopo le frecciatine di questi giorni ad Amadeus, tra stampa e trasmissioni, adesso a parlare è Loredana Lecciso. In queste ore è infatti arrivata anche la sua “verità”.

Avrebbe voluto regalarsi un Sanremo da protagonista e invece il prossimo, ormai alle porte, il cantante di Cellino San Marco lo vedrà soltanto da spettatore. Sì perché il progetto che Al Bano ha presentato alla Direzione Artistica del Festival non è stato accettato e dunque per l’artista è sfumato il sogno di risalire sul palco dell’Ariston come concorrente in gara.

Per l’occasione Al Bano aveva pensato di realizzare una canzone dedicata allo Spallanzani insieme al Professor Vaia che per la circostanza si sarebbe prestato al mondo della musica. “Ci devi credere”, il titolo della canzone che però di certo non vedremo alla 74esima edizione del Festival. E se da un lato è fin troppo facile giocare con le parole del brano per evidenziare che chi non ha creduto in loro è stato proprio Amadeus, dall’altro c’è da fare i conti con tutta la serie di reazioni che l’esclusione di Al Bano ha suscitato. A partire da quella di Loredana Lecciso che è però andata in controtendenza.

Al Bano fuori da Sanremo: cosa ha detto la Lecciso

Loredana Lecciso rappresenta, insieme a Romina Power, una delle donne più importanti nella vita del cantante. Con lui da 20 anni, crisi a parte, condivide la sua vita privata. Di conseguenza ogni sua esternazione non può che andare incontro al clamore mediatico: stavolta però, nonostante la situazione decisamente spinosa e delicata, la Lecciso ha voluto stemperare i toni dando una lettura diversa dell’esclusione di Al Bano da Sanremo.

“Penso che il no alla sua partecipazione non vada letto in modo negativo“, ha dichiarato la showgirl all‘Adnkronos. “Amadeus penso abbia deciso di non farlo concorrere perché ha ancora in mente lo strepitoso successo dello scorso anno, un ricordo forse ancora troppo forte e vivido”, ha aggiunto. Una versione che è difficilmente confutabile: chi infatti non ha apprezzato il meraviglioso show del cantante insieme a Morandi e Ranieri?

“No di Al Bano a Sanremo? Conferma del successo dello scorso anno”

Insomma, la compagna di Al Bano ha riletto in toni positivi il no del Festival al cantautore. “Certo, non averlo a Sanremo è comunque una perdita ma è la conferma del successo che ha avuto nella passata edizione”. Loredana Lecciso ha anche precisato un passaggio considerando le dichiarazioni in merito al fatto che quello 2024 sarebbe stato l’ultimo Festival di Al Bano. “Non credo sarà così – ha concluso la Lecciso – “Sanremo è Al Bano e viceversa. E sarà così per sempre”.