Canzone di Al Bano esclusa a Sanremo, frecciata ad Amadeus: “Non l’ha nemmeno ascoltata”

Non solo l’eterno “ritornello” dell’esclusione dei Jalisse, adesso anche Al Bano ha qualcosa da ridire ad Amadeus. Sì perché anche il cantante, com’è noto, non prenderà parte alla 74esima edizione del Festival: e non l’ha presa benissimo, ecco.

Sanremo 2024 non è ancora iniziato ma di carne al fuoco ce ne è già sicuramente tanta. A partire, ovviamente dalla rosa dei big in gara che come sempre ha scatenato polemiche. Sia per chi è stato scelto dalla Direzione Artistica, si veda il caso del gruppo de La Sad, sia per chi (soprattutto), non ci sarà nella prossima edizione del festival della canzone italiana in quanto escluso.

Tra questi c’è anche il cantautore Al Bano che pure aveva proposto una canzone dedicata all’Ospedale Spallanzani di Roma scritta in collaborazione con il Professore Francesco Vaia, tra gli altri ex Direttore Generale della prevenzione del Ministero della Salute. Un “feat” inedito dunque ma che è stato deciso di tenere fuori dall’Ariston.

Al Bano contro Amadeus: “Non mi voleva come concorrente”

Eppure Al Bano è stato uno dei grandi protagonisti anche nella passata edizione sebbene come ospite. La sua inconfondibile voce ha animato infatti la 73esima edizione del Festival affiancandosi a quelle di altri due mostri sacri della musica italiana come Massimo Ranieri e Gianni Morandi. Del resto che il cantante di Cellino San Marco sia ancora in piena forma lo dimostrano anche alcune sue recenti performance artistiche.

Ma un conto è partecipare come ospite, un altro è farlo da protagonista, giocandosi la vittoria finale. Vivere la competizione e il brivido del palco, insomma. “Fare l’ospite d’onore come ho fatto lo scorso anno ti fa capire che hai fatto una grande carriera”, aveva detto a Libero qualche giorno fa Al Bano a questo proposito. “Ma il Festival è la competizione“, aveva puntualizzato l’artista. “Volevo gareggiare ancora come concorrente ma Amadeus ha detto no”, la stoccata finale al conduttore di Sanremo.

Bocciata la canzone di Al Bano e Vaia a Sanremo 2024

Ma di cosa parlava nello specifico il brano proposto da questa coppia per certi versi “anomala” Al Bano – Vaia? I due come detto avevano deciso di dedicare un pezzo all’Ospedale Spallanzani, uno dei pilastri portanti della nostra sanità, e in particolare di quella romana, che durante il Covid è stato in prima linea. Un’idea, quella di narrare in musica la struttura sanitaria, non nuova nel senso che Al Bano ha già scritto una canzone per il San Raffaele di Milano intitolata “Angelo Raffaele”.

La stoccata: “Non l’ha neanche ascoltata”

Per questo, insieme al Prof. Vaia, Alterisio Paoletti e Fabrizio Belincioni hanno deciso di scrivere questo brano dal titolo “Ci devi credere”. L’idea sarebbe venuta allo stesso Vaia nel corso di un’ospitata a Domenica In. Chi non ci ha creduto è pero Amadeus che, evidentemente, ha preferito altre proposte. Ma Al Bano, a giudicare dalle interviste rilasciate in questi giorni, non l’ha presa benissimo: “Amadeus non mi ha voluto in gara senza neppure aver ascoltato la canzone”, l’ultima frecciatina rilanciata a Un giorno da pecora, la trasmissione radiofonica condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.