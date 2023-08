Incredibile Al Bano, scala il traliccio durante il concerto: il video è virale

“Scendi che ti fai male!“. Così alcuni lo hanno apostrofato durante il concerto del 26 luglio scorso a Pomigliano D’Arco. Ma Albano Carrisi, che ha ottant’anni, da quell’orecchio non ci sente. E così, il famoso cantante di Cellino San Marco, nel bel mezzo della sua performance si è arrampicato su un traliccio della luce. Nonostante l’età l’artista pugliese sembra proprio non temere di cimentarsi in imprese azzardate per la gioia del suo pubblico.

appena trovato questo video di al bano che si arrampica con uno sotto che urla “scinn ca t faij mal” 😭 pic.twitter.com/LxrPCYctt1 — sanna 🥑 (@scomposta_) July 28, 2023

Un’acrobazia inaspettata

Durante l’esibizione presso la cittadina campana Al Bano, accompagnato da due coriste e una band, ha deliziato il pubblico con le sue canzoni più famose. Una performance fuori dal comune però, per gli affezionati della piazza gremita di fan di tutte le età. Il cantante si è cimentato in una arrampicata insolita vista l’età, anche per un istrione come lui. Infatti, al fine di convincere il pubblico a partecipare con più entusiasmo e cantare con lui, ha deciso di arrampicarsi pericolosamente su un traliccio della luce al quale è rimasto aggrappato. Microfono in mano, ha continuato a cantare e tenere il tempo della musica. Il video dell’accaduto ha fatto in breve tempo il giro di tutti i social network. Molti in visibilio, altri preoccupati si sentono urlare: “Ma cosa sta facendo? Perché non scende?“. Dopodiché Carrisi è sceso senza problemi, peraltro dimostrando una condizione atletica niente male. Ma c’è anche chi ci intravede una citazione a Eddie Vedder, il cantante dei Pearl Jam che nel 1995 si arrampicò sui tralicci del palco durante un concerto al Lollapalooza. Infatti si sono moltiplicati i meme che accostano l’artista pugliese con il frontman dei Pearl Jam. Insomma, Al Bano ha ottant’anni. E ad arrivarci a quell’età così reattivi e scattanti.