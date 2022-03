Yari Carrisi: chi è, età, carriera, figli, chi è la fidanzata, data di nascita, canzoni, Pechino Express, Naike Rivelli e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Yari Carrisi, figlio dei cantanti Al Bano e Romina Power.

Chi è Yari Carrisi

Yari Carrisi è il secondo figlio nato dall’unione e dall’amore tra Al Bano e Romina Power, la coppia che ha fatto sognare intere generazioni, cantare e divertire milioni di italiani. Yari è nato a Cellino San Marco, in Puglia dove c’è la tenuta di famiglia, il 21 aprile del 1973 sotto il segno zodiacale del Toro e, proprio come i genitori, ha anche lui una grande passione per la musica. Ha scritto numerosi testi per il padre, ma anche per Jovanotti. Mentre in tv, sul piccolo schermo, ha partecipato come concorrente alla quarta edizione di Pechino Express, dove ha fatto molto parlare per la relazione sentimentale con Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. Yari ha viaggiato molto e ha vissuto per anni in India, lui che è da sempre uno spirito avventuriero.

La storia d’amore con Naike Rivelli

Yari, in passato, ha avuto una lunga e tormentata storia d’amore con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti che recentemente abbiamo visto al fianco della mamma, dietro le quinte, al Festival di Sanremo. Yari e la bella Naike si sono conosciuti nel 2015, quando erano entrambi impegnati nelle registrazioni di Pechino Express, reality show di Rai 2. Tra loro è subito nata, nonostante si trovassero in squadre rivali, una bella complicità, è scoccato l’amore e lei è rimasta incinta.

La gravidanza e la fine dell’amore

Quella gravidanza, però, purtroppo, non è stata portata a termine perché come è stato raccontato ai microfoni della trasmissione Domenica Live, la ragazza ha dovuto fare i conti con un aborto spontaneo. Nel 2017 la storia d’amore tra Yari e Naike si è conclusa, e non certo in modo pacifico. Subito dopo la fine, infatti, sono circolate delle voci su un presunto flirt tra Yari e Asia Argento, voci messe a tacere nel 2020 quando il figlio di Al Bano e Romina Power ha comunicato sui social di essere fidanzato con Thea Crudi.

Chi è l’ex fidanzata Thea Crudi, figli

Nell’estate del 2020 Yari ha comunicato sui social di essere fidanzato con Thea Crudi, una ragazza appassionata di musica come lui, di natura e di yoga. Sappiamo che è una cantante, che ha scritto un libro e che insieme al fidanzato ha fatto un tour di musica spirituale. La storia d’amore, però, è giunta al capolinea e ora ne resterà solo un bel ricordo. E’ stata Thea, 32 anni, a parlare della separazione da Yari al settimanale Diva e Donna. “Io e Yari non stiamo più insieme. Siamo rimasti in rapporti amichevoli. Abbiamo fatto una bella esperienza, è stato un bel viaggio e ne rimarrà un bel ricordo“. Ora, Yari sembrerebbe essere single.

Instagram

Yari Carrisi ha un profilo Instagram e con l’account @yaricarrisipower vanta oltre 40 mila followers.

