Romina Carrisi, chi è la figlia di Al Bano e Romina Power: età, carriera, oggi, vita privata, fidanzato e Instagram

Dopo il successo di ieri, torna l’appuntamento della domenica con Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 che vede alla conduzione, ormai da anni, Silvia Toffanin. In studio, per la prima intervista insieme, anche Romina Power con le due figlie Crystel e Romina, nate dall’amore con Al Bano.

Dagli studi al debutto in tv di Romina Carrisi

Romina Carrisi è nata a Cellino San Marco nel 1987, il 1 giugno, ed è l’ultima figlia di Al Bano e Romina. Fin da piccola Romina ha manifestato la sua grande passione per l’arte e per la fotografia, infatti ha realizzato diverse mostre fotografiche. E ha vissuto per anni tra l’America e l’Italia: ha lavorato in un night club, ha fatto la commessa, poi si è buttata a capofitto nel mondo dello spettacolo. Come fotomodella, pittrice, attrice e fotografa.

Romina ha lavorato anche come modella e ha avuto l’occasione di partecipare come attrice in qualche film. Ora, da qualche anno, è ospite fisso della trasmissione di Serena Bortone su Rai 1 ‘Oggi è un altro giorno’.

La partecipazione all’Isola dei Famosi e il no di Ballando con le Stelle

Romina Carrisi nel 2005 ha partecipato all’Isola dei Famosi, ora però ha dovuto incassare un ‘no’ da parte di Ballando con le Stelle, che l’8 ottobre prenderà il via.

“Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia. Le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma. Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i no con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 18 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Rayban neri, sperando che m’intraveda Simonetta, la mia vicina di casa” – ha spiegato la Carrisi, che ha anche pubblicato i video in compagnia di Samuel Peron, ballerino del programma.

Chi è il fidanzato, vita privata

Della sua vita privata si sa poco. A quanto pare Romina è fidanzata con Stefano Rastelli, regista più grande di lei di 16 anni. Stefano ha 51 anni e lavora, come regista di esterna, proprio per Oggi è un altro giorno su Rai 1. Lui è separato, ha due figlie, ma la loro relazione, per il momento, non è stata ufficializzata.

Romina Carrisi punta tutto su Instagram

Romina ha un profilo Instagram e con l’account @romina_carrisi vanta oltre 100 mila followers.