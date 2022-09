Cristel Carrisi, chi è la figlia di Al Bano e Romina Power: età, carriera, marito, figli, ultime notizie e Instagram

Dopo il debutto della prima puntata torna, anche di domenica, l’appuntamento fisso e imperdibile con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Tra gli ospiti, per la loro prima intervista insieme a Verissimo, Romina Power e le figlie Romina Carrisi e Cristel, nate dall’amore con Al Bano.

Dagli esordi al debutto di Cristel Carrisi

Cristel Carrisi è nata a Cellino San Marco il 25 dicembre del 1985 ed è una nota conduttrice televisiva, stilista e cantautrice. Ha seguito, infatti, le orme dei genitori, Romina e Al Bano, e ha inciso due album e tenuto concerti a Roma, Verona e Gorizia nel 2010. Nello stesso anno ha collaborato con il padre nella canzone Il volo, pubblicata in Germania.

In un’intervista a Verissimo, rilasciata nel 2018, Cristel ha annunciato la fine della sua carriera musicale.

Le partecipazioni televisive

Cristel, per la sua popolarità, ha partecipato a numerose trasmissioni, fra cui Domenica In, Verissimo e Ciak si Canta. E nel 2005 ha preso parte come concorrente alla seconda edizione del reality La Fattoria. Nel 2013, invece, è stata inviata al programma Mission e nel 2014 ha partecipato a La Pista, un talent Show di Rai 1. Nel 2015 Cristel ha condotto la 58esima edizione dello Zecchino D’Oro e ha preso parte alla seconda edizione di Top, magazine di moda e tendenze in onda in seconda serata su Rai 1.

Chi è il marito Davor, vita privata

Cristel nel 2016 ha sposato a Lecce l’imprenditore cileno-croato Davor Luksik. Dal loro amore sono nati tre figli: Kay Tyrone nel 2018, Cassia Ylenia nel 2019 e Ryo Ines, l’ultima arrivata, nata il 23 settembre del 2021.

Cristel Carrisi lascia i social ed elimina Instagram

Cristel Carrisi ha deciso di lasciare i social, di salutarsi e si è eliminata da Instagram. O meglio, il suo profilo c’è, ma non è attiva ormai da tempo. E il suo ultimo post non lascia spazio a dubbi:

“Sono un paio di anni che mi dico: oggi cancello Instagram, oggi lo disinstallo.” Bene, “oggi” è arrivato.

Postavo foto in cerca conferme:

Sono figa, sono brava, sono bella, sono meglio di lei… ma non ai livelli di quell’altra lì.

Mi prendo una pausa dal paragonarmi a foto surreali e standard estetici inarrivabili, una pausa dal giudicare altri, dal vivere momenti con l’ansia che devo fare una stories o un post, e una benedetta pausa dalla petulante televendita che è diventato Instagram”. Si è, insomma, disintossicata, lontano da Instagram.