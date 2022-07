‘Ylenia Carrisi è viva’: arriva la notizia dalla Germania, ecco la verità

L’amore tra Albano Carrisi e Romina Power ha fatto sognare moltissimi italiani. Un amore, il loro, cadenzato da successi non solo sentimentali ma anche artistici che, tutt’oggi, non smettono di emozionare. Ma dietro questa grande passione si nasconde anche del dolore, dovuto allo scomparsa della primogenita Ylenia Carrisi a New Orleans, nel 1994.

Ylenia Carrisi: l’avvistamento a Berlino

Ora, a distanza di quasi 30 anni, arriva una notizia che riaccende la speranza dei genitori. È infatti recente la notizia secondo la quale, nelle ultime ore, Ylenia Carrisi sia stata avvistata a Berlino. Sembra esserci dunque una svolta a quel doloroso avvenimento in seguito del quale l’amatissima coppia ha deciso di separarsi, di condurre vite diverse.

Ora, stando a quanto riportato dal magazine tedesco Neue Blatt, sarebbero state interpellate in merito due veggenti: Marie e Lilo von le quali avrebbero dichiarato che la donna nella capitale tedesca condurrebbe una vita anonima e che invece in America sarebbe incappata in de seri problemi di droga.

La presunta morte e la speranza dei genitori

Insomma, una vicenda quella di Ylenia Carrisi i cui contorni restano ancora poco chiari e definiti. Un evento doloroso e a dir poco spiazzante che ha portato Albano nel 2013 a presentare istanza di dichiarazione di morte presunta della figlia al tribunale di Brindisi, notificata poi con sentenza l’anno seguente.

Romina invece dal canto sua non ha mai perso le speranze di poter, un giorno, rivedere la figlia, non apprezzando il comportamento dell’ex marito.