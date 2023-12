Chi sono i cantanti di Sanremo 2024: segui la diretta

Chi sono i cantanti di Sanremo 2024, segui con Il Corriere della Città la diretta. Amadeus sta per annunciare i concorrenti che saliranno sul palco dal 6 al 10 febbraio 2024. Scopriamo insieme tutte le novità del prossimo Festival.

Festival di Sanremo: quali saranno gli artisti in gara? E’ questa la domanda che tutti si fanno da settimane ma adesso l’attesa è finita. Oggi, domenica 3 dicembre 2023, Amadeus annuncerà in diretta al Tg1 dell’ora di pranzo tutti i nomi degli artisti in gara. Tra loro, chiaramente, ci sarà colui che erediterà il titolo portato a casa nell’ultima edizione da Marco Mengoni. A condurre lo show, per quella che dovrebbe essere la sua ultima volta sul palco dell’Ariston, ci sarà ancora lui, l’uomo dei record, Amadeus. Ma tante saranno le novità per ciò che riguarda i co-conduttori. Vediamo insieme dunque tutte le anticipazioni.

Diretta dalle ore 13.30

Festival di Sanremo 2024: chi sono i big in gara

In questa sezione pubblicheremo i nomi di tutti i concorrenti che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo, per l’edizione numero 74. Ecco dunque chi salirà sul palco del teatro Ariston il prossimo febbraio:

Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Francesco Renfa e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain , Mahmoos, Loredana Bertè, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.

Date, programma, quante serate sono, dove vederlo in tv e in streaming

Il Festival di Sanremo 2024 andrà in scena da martedì 6 a domenica 10 febbraio, per un totale di cinque serate. La diretta sarà, come sempre, su Rai 1 in prima serata mentre in streaming sarà a disposizione la piattaforma Rai Play. Come anticipato dallo stesso Amadeus il programma sarà davvero lungo considerando che ciascun appuntamento non terminerà prima delle 2 di notte.

Chi sono i co conduttori e le co conduttrici di Sanremo 2024, scaletta serate

Tante le novità per ciò che riguarda la co-conduzione del Festival di Sanremo 2024. Per ogni sera infatti, rispettando quanto visto anche nelle recenti edizioni, insieme ad Amadeus ci saranno delle co-conduttrici e dei co-conduttori. Ebbene, sul palco ci saranno Giorgia, voce unica e artista inimitabile della nostra musica, l’attrice e comica Teresa Mannino, e Lorella Cuccarini. Insieme a loro ci saranno anche Marco Mengoni, vincitore della 73esima edizione del Festival, e soprattutto Fiorello che condurrà insieme ad Amadeus la finalissima. Questa la scaletta prevista: