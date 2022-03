Chi ha vinto la mezza maratona Roma Ostia: risultati e classifica finale

Si è conclusa la mezza maratona Roma Ostia. La gara, che ha visto cadere i record sia nel maschile che nel femminile, ha registrato il secondo tempo dell’anno al mondo maschile. Il sesto tempo di sempre al mondo nella storia, ma soprattutto si conferma la mezza più veloce di sempre su suolo italiano con ben sei atleti scesi sotto l’ora, a testimonianza dell’eccezionalità di questa edizione.

Risultati e classifica finale Roma Ostia 2022: chi ha vinto

Come detto sono stati letteralmente demoliti entrambi i record, maschili (00.58.44) e femminili (1.06.38). Il keniota Sebatian Kirimu Sawe ha vinto con il tempo record di 0.58.02, precedendo l’etiope Gemechu Dida Diriba che registra invece 0.59.21. Terzo il keniota Leonard Langat Kipkoech che giunge al traguardo con 0.59.22. Per tutti il record personale sulla distanza.

Eyob Faniel, è stato invece il primo italiano ad arrivare al traguardo in ottava posizione con 1.00.36. «Sono soddisfatto del risultato di oggi. La risposta che volevo in vista di Boston. Si torna in Kenia già nei prossimi giorni. Abbiamo ancora tanto da fare», ha dichiarato al termine della gara. Passando alle donne: prima Irene Kimais che vince con 1.06.03 sull’etiope Kadir Madina Mehamed (1.07.09), terza Demise Shure Ware, sempre etiope, che arriva con 1.08.17. Rebecca Lonedo chiude la gara con 1.13.12 prima delle italiane al traguardo.

Classifica finale in aggiornamento

Sebatian Kirimu Sawe vince la mezza maratona di Roma: «Sono felice e emozionato»

«Questa di oggi è la mia seconda gara in Europa, le condizioni per correre erano fantastiche. Sono felice ed emozionato per questo risultato ottenuto. Da oggi si aprono per me orizzonti incredibili», ha dichiarato il vincitore Sebatian Kirimu Sawe dopo aver tagliato il traguardo.

Femminile, vince Irene Kimais

«Sono felicissima di questo successo. Non avevo mai corso in un contesto simile. Ho fatto il mio personale e il record del percorso, cosa volere di più oggi! Se devo analizzare questa prova, ammetto di essere partita troppo velocemente e di aver fatto un po’ di fatica negli ultimi 3 chilometri. Ma il calore del pubblico mi ha aiutata a finire al meglio la gara», ha dichiarato Irene Kimais a margine della gara.