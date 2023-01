Chi propone lo stile d’abbigliamento oversize?

I capi d’abbigliamento della tipologia extralarghi oppure extralunghi nell’anno che ci siamo appena lasciati alle spalle hanno fatto tendenza. Il brand che li ha proposti e che di seguito ci apprestiamo a descrivere dettagliatamente è specializzato nella loro realizzazione, e che hanno riscosso tanto successo soprattutto per la comodità che offrono così come per le svariate tipologie di finiture e design.

Optare per uno streetwear tutto italiano ed in particolare della tipologia oversize, è un’idea di Gianmarco Losito che sul sito Pantalonbrand.com è in grado di proporre per l’acquisto online capi molto particolari di taglie extra (larghe e lunghe) e tutti con colori e stampe anch’esse originali e che si abbinano bene ad altri accessori simili. L’idea del suddetto stilista nasce proprio dalla parola oversize che nell’anno 2022 è stata spesso nominata soprattutto per quanto riguarda la moda a cui ha fatto riferimento. Nello specifico abbraccia quella che va dagli anni ‘80 in poi fino ai nostri giorni.

L’abbinamento ideale dei capi oversize

Optare per i capi d’abbigliamento della tipologia oversize, significa ottenere un look personalizzato e all’avanguardia specie se ne scelgono alcuni ottimamente abbinati tra loro. La moda in oggetto tra l’altro come più volte sottolineato dal fondatore, ha dato vita ad un nuovo metodo di concepirla e che mira ad abolire la parola fuori misura, sostituendola proprio con quella oversize che suona decisamente meglio soprattutto per chi per ragioni fisiche è costretto ad indossare questi capi. Optare per vestiti extralunghi o extralarghi o altri capi d’abbigliamento con le medesime caratteristiche, si rivela quindi ideale per chi desidera indossarli mattina o sera e in casa oppure fuori, il tutto in un’ampia gamma di scelta sia in termini di finitura che di decorazione. Per fare alcuni esempi della produzione oversize del suddetto brand, citiamo la cosiddetta hoodie di colore marrone in cui emerge a caratteri cubitali proprio la scritta Pantalon e che si abbina benissimo con calzature sportive di tendenza. Anche i pantaloncini corti oversize rigorosamente confezionati in cotone francese di altissima qualità e che presentano il suddetto logo sia sulla parte frontale che sul retro, stanno riscuotendo un grande successo grazie alla presenza di due tasche laterali e in quanto ideali per abbinarli a diverse tipologie di t-shirt. A margine vale la pena aggiungere che sullo store online del titolare del brand, tutti i capi d’abbigliamento sono disponibili da uomo e da donna e lo stesso dicasi per svariate tipologie di accessori tra cui anelli, collane e bracciali.

Chi è Gianmarco Losito?

Il marchio Pantalón Brand fondato da Gianmarco Losito nell’anno 2020 ha alle spalle una storia del tutto particolare nonché da apprezzare a tutto tondo. Questo ragazzo nato a Bari nel 1997 infatti seppur lavorava come cameriere, ha vissuto una svolta nel periodo della pandemia quando cioè è stato costretto a starsene a casa. In questo frangente ha avuto modo di riflettere e di mettere in pratica la sua innata passione per il settore della moda. Gianmarco quindi non si è perso d’animo, ed ha investito tutto ciò che possedeva per creare i migliori presupposti atti a realizzare il suo sogno nel cassetto. Il garage adiacente la sua casa, in tal senso gli è servito per adibirlo sia a studio di progettazione che a magazzino, e che grazie a due validi collaboratori è riuscito a creare il suo brand ispirato alla tendenza oversize. La comunicazione sociale di quest’ultimo, avviene tra l’altro attraverso i più noti social network come Instagram e TikTok in cui si è creata una vera e propria Community in grado di fornire idee, e che lo stesso titolare mette in pratica specie se ricalcano il suo pensiero a riguardo di questa moda di tendenza che sembra non conoscere confini anche nell’anno in corso.