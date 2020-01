“Chi vuol essere milionario?”, stasera la domanda da 1 milione di euro

Torna l’appuntamento con il game show più amato dagli italiani, Chi vuol essere milionario?, condotto come sempre da Gerry Scotti e trasmesso, a partire dalle 21:25 circa, su Canale 5.

Questa sera il conduttore leggerà la domanda da un milione di euro al concorrente Enrico Remigio che proverà a dare la risposta corretta.

Enrico Remigio: chi è il primo concorrente dell’edizione 2020

Enrico Remigio è un giovane ragazzo di appena 30 anni, originario dell’Abruzzo, di un piccolo paese, Scafa, in provincia di Pescara. Enrico ha raccontato di essersi laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano e che si è poi specializzato in Marketing. Oggi è un sales manager che vive e lavora a Singapore. E’ fidanzato con una ragazza francese che vive e lavora in Thailandia.

Enrico nella prima puntata del game show, andata in onda mercoledì 22 gennaio 2020, ha dato prova di essere davvero preparato e di saper spaziare tra diversi argomenti: ha risposto in modo corretto alle domande, fino a quella da 300.000 euro. E stasera proverà a dare la risposta giusta alla domanda da un milione di euro. Staremo a vedere…

Gli ascolti di “Chi vuol essere milionario?”

La prima puntata, andata in onda mercoledì 22 gennaio 2020, è stata vista da 2.720.000 telespettatori, pari a uno share del 14,61%.