Chiamare un soccorso stradale

Gli enti di soccorso stradale sono sia pubblici che privati, cioè appartenenti ad un’azienda privata che è certificata oltre che autorizzata, per svolgere il recupero e ritiro delle auto e altri veicoli fermi.

Le autovetture hanno bisogno di una continua manutenzione, di cure che mettono appunto il motore, per non rischiare di avere dei problemi di fermo del veicolo quando lo si utilizza. Tuttavia è vero che ci sono spesso incidenti che bloccano il traffico oppure che portano la vettura fuori strada.

Le situazioni sono tante e diverse, ma è importante che si sappia come comportarsi quando si hanno delle difficoltà con i veicoli perché essi non si possono abbandonare ai lati delle strade, in terreni di proprietà altrui o in altre zone.

In tanti sono convinti che se l’auto si ferma, la si può lasciare nel luogo del “fermo” e poi decidere quel che si deve fare, ma non è assolutamente così. Il veicolo rappresenta un bene di un privato che può essere l’elemento scatenante di incidenti di altri utenti.

Chi chiamare quando si ha bisogno di aiuto stradale

Per essere soccorsi, cioè per avere un sostegno da parte di veicoli trainanti, è possibile chiamare delle ditte che sono poi in possesso di carroattrezzi e di altre strutture o dispositivi che sono poi sollevatrici. Ovviamente è necessario avere delle competenze nel settore e una certa esperienza nello sbloccare le auto che sono ferme.

A questo punto ci si può rivolgere ad una ditta specializzata, che opera direttamente nella vostra città o Comune, oppure rivolgersi al soccorso stradale pubblico, ma con dei costi che sono spesso più alti e con tempi lunghi di recupero.

Non fate poi dei lavori di trainamento del veicolo in modo autonomo, perché si rischia di avere il ritiro della patente oltre che il sequestro dell’auto con delle sanzioni da pagare in massimo 60 giorni.

Incidente o auto in panne: non la puoi lasciare in strada

Già subire un incidente è un’esperienza traumatizzante, che peggiora quando poi si deve pensare a come comportarsi con l’auto danneggiata. Chiunque si sia trovato in un incidente stradale ricorda esattamente la paura e il frastuono dello scontro oppure dell’uscita fuori strada.

Tuttavia possiamo dire che occorre essere soggetti attenti alle leggi e tra queste ritroviamo l’obbligo di non fornire elementi di pericolo in strada. Dunque l’auto in panne, che si ferma oppure che subisce un incidente, non potendo più muoversi, deve venire tolta dalla carreggiata, piazzola di sosta oppure corsia di emergenza.

Ci sono seri rischi legali che si corrono quando non si è attenti in quest’ambito. In caso l’auto rappresenta una causa di incidente di altre persone, cioè utenti che sopraggiungono, si rischia di avere delle denunce penali, nonostante non si fosse presenti al momento della tragedia.

Il motivo è che si diventa comunque responsabili di una proprietà che non doveva essere presente in quel tratto stradale. Indipendentemente dalla causa, come incidente o auto fuori uso, si deve sempre avere la prontezza di Chiamare un soccorso stradale per trasportare il veicolo in altra sede.