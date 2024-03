Chico Forti sarà trasferito in Italia dopo 24 anni di carcere negli Usa | Meloni: «Lo avevamo promesso»

Il rientro di Chico Forti in Italia dovrebbe avvenire entro Pasqua, come fa sapere la famiglia. Ad annunciare la notizia è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che – durante l’incontro tenutosi a Washington con il presidente americano, Joe Biden – ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con il governatore della Florida.

La famiglia di Chico Forti era stata avvisata qualche ora prima dell’annuncio ufficiale arrivato nelle scorse ore dalla leader di Fratelli d’Italia.

Chico Forti torna in Italia: l’annuncio di Giorgia Meloni

“Sono felice di annunciare che, dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti, è stata appena firmata l’autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti”. È l’annuncio dato qualche ora fa dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante un incontro a Washington con il presidente americano Joe Biden. La leader di FdI ha condiviso un video sulle sua pagine social per raccontare agli italiani la novità riguardante il 65enne, condannato all’ergastolo per omicidio con un processo che ha mostrato ben più di un’incongruenza.

I familiari di Chico Forti erano stati avvisati qualche ora prima che arrivasse l’ufficialità del trasferimento. Il primo passo per il rientro in patria è il trasferimento in una struttura federale, da cui poi sarà organizzato il ritorno in Italia, che dovrebbe avvenire entro la fine del mese.

Chi è Chico Forti e quali sono le accuse

Chico Forti, Enrico Forti all’anagrafe, è nato a Trento l’8 febbraio del 1959. Ex campione di windsurf, giornalista e produttore tv, nel 1990 riesce ad accumulare un bel gruzzoletto di soldi grazie a una vincita nel programma condotto da Mike Bongiorno “Telemike”. Quel denaro gli serve per realizzare il sogno della sua vita, trasferirsi negli Stati Uniti, dove conosce quella che diventerà la sua futura moglie, Heather Crane, con cui avrà tre figli.

Nel 1998 l’esistenza di Chico Forti si ferma per sempre, quando viene incriminato per omicidio. Secondo l’accusa, avrebbe ucciso Dale Pike, figlio di Anthony Pike, dal quale stava acquistando una discoteca a Ibiza, il Pikes Hotel. Il cadavere del giovane – freddato da due colpi di pistola alla testa – venne ritrovato su una spiaggia della Florida, dove la vittima si era fatta accompagnare proprio da Chico Forti, che lo aveva prelevato all’aeroporto al suo arrivo negli Stati Uniti. Nel 2000, Chico Forti viene condannato all’ergastolo, senza possibilità di condizionale e viene rinchiuso nel Dade correctional institution in Florida.

Dal canto suo, Chico Forti si è sempre dichiarato innocente e non pochi sono i punti oscuri e le ombre che ancora si annidano intorno a questa vicenda. Tra rimpalli di responsabilità e documenti attesi per anni, ma mai inviati dal dipartimento della giustizia americano, la notizia che la famiglia di Enrico Forti aspettava da tempo è arrivata e presto la mamma e lo zio, che da sempre si sono battuti perché la storia di Chico non finisse nel dimenticatoio, potranno riabbracciarlo.

