Ciao Darwin 2023, Bonolis prontissimo alla nuova edizione: spuntano delle indiscrezioni

Venerdì 24 novembre torna il famoso programma condotto dal mitico Paolo Bonolis: Ciao Darwin. Questa nuova edizione si prospetta ricca di sorprese e colpi di scena per una valanga di risate assicurate. Anche quest’anno il focus del programma sarà il puro e semplice divertimento all’insegna del sorriso, della spensieratezza e dell’allegria. Ci saranno tante sfide, più o meno avvincenti e paurose. Lo scopo è ancora una volta quello di regalare gioia al pubblico da casa, ma anche momenti di riflessione profonda. Siete curiosi di saperne di più su Ciao Darwin 2023?

Debutta in prima serata Ciao Darwin 2023

Uno dei punti di forza da sempre del programma Ciao Darwin è la scelta delle categorie che si sfidano durante ogni puntata. Proprio nelle ultime ore sono state svelate le categorie che vedremo gareggiano: in alcuni casi si tratta di categorie già viste ma considerate dei veri e propri cult, in altri casi sono delle novità assolute.

Durante le puntate condotte dal duo più longevo e più amato della storia della televisione italiana, ossia Paolo Bonolis e Luca Laurenti, poli opposti si sfideranno per conquistare il cuore del pubblico in studio, il quale è sovrano nel decretare i vincitori. Vedremo categorie storiche come “belli vs brutti”, “alti vs bassi”, “ricchi vs poveri”, ma anche novità come “angeli vs demoni” e “influencer vs lavoratori”, “melodici vs trapper” e “terreni vs ultraterreni”. Molto attesa è anche la puntata “palestrati vs ingrassati” nonché quella “borgatori vs altolocati”.

Sicuramente ne vedremo delle belle.

Tornano i personaggi famosi e Madre Natura

Sono stati svelati anche i nomi di alcuni dei capitani e capitane delle categorie che si sfideranno. L’ex suora (e anche ex naufraga) Cristina Scuccia capeggerà la squadra degli angeli, dimostrando che, anche se ha scelto di perdere i voti e togliere il velo, resta una “creatura angelica” nel cuore. Nel corso della stessa puntata, lo speaker radiofonico Giuseppe Cruciani sarà invece a capo della categoria dei demoni.

Il famoso LDA sarà il caposquadra della categoria dei trapper, mentre Nikita Pelizon guiderà gli influencer.

A fare la differenza ogni edizione era anche il personaggio di Madre Natura o Padre Natura che ogni puntata era rappresentata da una diversa bellezza.

Anche quest’edizione 2023 vedrà il pubblico in studio, ben 200 persone di cui 100 uomini e 100 donne di diversa età e provenienza che muniti di telecomando voteranno la loro categoria preferita sfida dopo sfida fino a decretare i vincitori di ogni puntata.

Non ci resta che sintonizzarci tutti su Canale 5 venerdì 24 novembre alle ore 21.30 e scoprire quale saranno le prime due categorie sfidanti e che novità ci saranno per quanto riguarda le prove di coraggio e la sfida di storia e cultura chiamata “Macchina del Tempo”.