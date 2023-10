CiboUsa, primo store italiano ‘A Stelle e Strisce’: tutti gli alimenti americani a prezzi imbattibili

L’imprenditoria, anche quella alimentare, implica la risposta a una domanda. L’osservazione, per quanto banale, non fa altro che sottolineare qual è l’ingrediente indispensabile per la buona riuscita di un’avventura commerciale. Un elemento che CiboUsa, il primo store italiano che vende prodotti americani sin dal 2014, a prezzi imbattibili, tiene bene a mente, visto il successo che ha ottenuto in soli 8 anni di attività.

La cucina Americana ha un posto di rilievo nel panorama gastronomico

La cultura culinaria americana sta conquistando terreno, raggiungendo un posto di rilievo nel panorama gastronomico mondiale, vuoi per praticità, vuoi per varietà dei gusti, capaci di rispondere alle richieste anche dei palati più difficili, vuoi anche per convenienza economica.

CiboUsa riconosce questo primato

E CiboUsa non fa altro che riconoscere questo primato e assecondare le istanze di una fetta sempre maggiore di italiani che chiede di poter contare su prodotti ‘a stelle e strisce’. Alimenti estremamente variegati, dal gusto intenso e deciso, ma anche delicato e garbato, che riescono a sintetizzare il binomio sfizio-bontà. Una realtà che nasce dalla mescolanza di varie culture, anche culinarie, racchiudendo sapore, piacere e, perché no, anche allegria. Perché il buon cibo produce uno stato di appagamento che, innegabilmente, è capace anche di dare gioia al consumatore.

Il primo store italiano a ‘stelle e strisce’ offre prodotti americani a prezzi competitivi

Il noto store CiboUsa ha pensato bene di mettere insieme tutti questi ingredienti, garantendo alla sua clientela prodotti sempre più ricercati. Fa in modo che i consumatori possano ottenere quel variegato ventaglio di alimenti provenienti direttamente dall’America. Grazie all’affidabilità, alla puntualità, alla precisione, lo store italiano risponde facilmente e tempestivamente alle richieste dei suoi clienti. Una serietà che ha consentito a CiboUsa di conquistare un ruolo preminente nel settore, riuscendo a rifornire, con vendita al dettaglio e all’ingrosso, grandi rivenditori e singoli utenti.

Gli italiani sono sempre più alla ricerca di cibi veloci, gustosi e nutrienti

I ritmi di vita sono cambiati. Non è possibile trascorrere ore in cucina, come succedeva nei tempi andati, per preparare il pranzo, la cena o semplicemente la merenda. Riuscire a combinare il tempo da dedicare alla gestione di casa, con il lavoro e l’educazione dei figli, rende estremamente ridotto il lasso temporale da trascorrere dietro ai fornelli. Anche per questo motivo gli italiani sono sempre più alla ricerca di un pasto veloce, che sia, però, saporito e capace dare la giusta gratificazione e, non di meno, il giusto apposto nutrizionale.

Alimenti dolci e salati per pranzo, merenda e cena

Per rispondere a queste esigenze corrono in ‘aiuto’ una lunga serie di prodotti alimentari, provenienti direttamente dagli Stati Uniti d’America, che consentono di affrontare la giornata con entusiasmo ed energia. Cibi, indifferentemente dolci e salati, da somministrare, all’occorrenza, a pranzo a cena o anche a merenda. C’è solo l’imbarazzo della scelta.

CiboUsa ha recepito le richieste degli italiani

CiboUsa, grazie alla sua grande capacità di cogliere le esigenze più disparate ha creato una serie di combinazioni da proporre ai suoi acquirenti. Tra le più simpatiche, curiose e innovative c’è il CiboUsa Box. Una sorta di scatola delle sorprese nella quale sarà possibile trovare snack americani dolci e salati, ma anche bibite, rigorosamente americane tra le quali scegliere.

La risposta giusta a una crescente richiesta di prodotti americani

Il primo store italiano di generi alimentari USA propone prodotti per tutti i gusti. Per gli amanti degli snack dolci: brioches di marchmallow, cocco, tortine alla banana, merendine al cioccolato, cupcaker alla vaniglia, gli immancabili oreo, M&M doble chocolate e tanti altri biscotti, caramelle, cereali. Non mancano, poi, snack salati: Jerky, ossia carne secca di pollo, di manzo, piccante dolce; i più svariati tipi di patatine; salse di ogni genere e creme di funghi, di arachidi, ma anche pasta al formaggio, cipolle fritte, cheddar cheese spray e tanto altro ancora. Estremamente ricco anche l’elenco di bevande: il Pokemon al Lime o agli agrumi, il frappuccino Caramello, ogni tipo di tea, Mentos Lemon & Mint e Apple Soda E Fruity Mix.

Ricca e variegata la lista di prodotti CiboUsa

Si tratta solo di un piccolo saggio della variegata lista di prodotti che CiboUsa mette a disposizione dei suoi clienti. Un piccolo saggio per utile solo a dare l’idea di quanti sono gli alimenti e i drink tra i quali scegliere. Non resta che dare un’occhiata a cibousa.com per trovare tutto quello che avete sempre desiderato e che non pensavate di poter ricevere direttamente a casa vostra.