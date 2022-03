Cina, terribile incidente: aereo precipita con 132 persone a bordo

Terribile incidente oggi in Cina, quando un Boeing 737-800 è precipitato nelle vicinanze di Wuzhou, nella parte sud della nazione. L’aereo faceva parte della compagnia China Eastern Airlines e a bordo c’erano ben 132 persone: 123 passeggeri e 9 menbri dell’equipaggio.

Cina, terribile incidente: areo precipita con 132 persone a bordo

Al momento non è ancora chiaro se ci siano delle vittime ma considerando la dinamica dell’incidente sarebbe davvero un miracolo se ci siano dei sopravvissuti. L’aereo, partito da Kunming, si stava preparando per giungere verso la destinazione di Guangzhou, dov’era atteso intorno alle 15.05 ora locale, le 8.05 in Italia. Stando alle prime informazioni, il velicolo sarebbe caduto in picchiata. Nella fattispecie, il velivolo ha avuto un incidente nella regione del Guangxi, precipitando in una zona montuosa coperta da foreste e provocando anche un incendio di grandi dimensioni.

La dinamica dell’incidente

Le informazioni fornite dai siti di tracciamento dei voli, mostrerebbero una caduta quasi verticale del velicolo. Poco prima di far perdere le proprie tracce infatti l’aereo stava scendendo ad oltre 9.400 metri al minuto; valori questi che non fanno pensare ad una normale discesa di quota. Come riportato dal Corriere Della Sera, le ipotesi circa la causa di quanto accaduto potrebbero essere ricondotte o ad un grave problema tecnico oppure ad un gesto intenzionale da parte di chi si trovava all’interno della cabina di pilotaggio. Tuttavia, al momento non avendo ancora recuperato le due scatole nere — che registrano gli audio e i dati del velivolo — ogni ipotesi appare prematura.

Foto Agenzia Ansa