Cinema e libri incontri d’autore, quando un libro diventa un film. Si terrà mercoledì 28 dicembre 2022 alle ore 18:00 “Cinema e Libri: incontri d’Autore”, presso la Casa del Cinema di Roma, Sala Volonté.

Cinema e libri incontri d’autore, Fernanda Romagnoli

In primo piano, nel convegno “La verità della poesia e la verità di un romanzo trasposti sul grande schermo: l’approdo al cinema delle opere letterarie per contribuire a diffonderle al grande pubblico e per produrre cinema di qualità”. Il programma prevede la presentazione dei libri che presto diventeranno film e corti per il cinema e i festival

Ore 18:00 “La folle tentazione dell’eterno”; antologia della poetessa Fernanda Romagnoli

Per spiegare l’opera poetica della Romagnoli (Roma, 1916-1986) servirebbe tempo ma intanto possiamo iniziare a conoscerla partecipando all’evento e leggendo la sinossi dell’editore dell’antologia, Interno Poesia:

Quante voci poetiche nel Novecento sono giunte a un’altezza mistica, tragica e visionaria, a una forza lancinante e struggente paragonabile a quella di Fernanda Romagnoli? Ancora pochi, tuttavia, la conoscono davvero.

Poeti come Carlo Betocchi, Vittorio Sereni e Attilio Bertolucci credettero in lei e si adoperarono per promuoverne l’opera, la spronarono a continuare a scrivere e a pubblicare. Ma la sua grandezza non era stata ancora riconosciuta in modo adeguato.

‘La folle tentazione dell’eterno’, la più ampia scelta dei suoi versi finora apparsa in Italia, sta contrastando l’indifferenza. Per troppo tempo quest’ultima ha infatti avvolto questa creatrice di liriche potenti e perfette, vibranti di dolore e arse da un immenso pathos metafisico, percorse dai venti ingovernabili dello spirito e innervate da un’inesausta, tormentosa ricerca dell’assoluto.

Sono molti oggi i critici e gli appassionati che hanno riscoperto o scoperto Fernanda Romagnoli proprio grazie all’antologia ‘La folle tentazione dell’eterno’, curata da Paolo Lagazzi e Caterina Raganella (figlia della poetessa e autrice), con la nota filologica di Ambra Zorat e Laura Toppan.

Scrive Lagazzi: “Per parte mia sono pronto a sbilanciarmi: Fernanda Romagnoli è la più grande poetessa italiana del ‘900“.

Ospiti e relatori per Fernanda Romagnoli: Gabriella Sica, poeta e scrittrice;

Caterina Raganella, curatrice dell’antologia (insieme a Paolo Lagazzi);

Daniela Giordano, attrice (leggerà alcune poesie della Romagnoli, tra le quali una dedica a Pasolini).

Modera Silvia Tocci, giornalista (direttore Ostiatv e autrice).

Michel Emi Maritato per Pier Paolo Pasolini

Ore 19:00 “La fine del diverso”, di Michel Emi Maritato, su Pier Paolo Pasolini. Un libro per raccontare con coraggio e passione la storia e le vicende di Pier Paolo Pasolini, come nessuno ha mai osato fare -edito da Herald Editore-.

A distanza di tanti anni, dunque, la vita e soprattutto la morte di Pasolini scuotono ancora l’anima di chi, attento ricercatore, colto e stimolato a raccogliere le giuste fonti non si accontenta di accogliere una conclusione come quella che è stata data.

Così Emi Michel Maritato, uomo di cultura, presidente di Assotutela, intellettuale, drammaturgo, criminologo, giornalista, ha costruito la sua ipotesi giornalistica in merito alla tragica morte di Pasolini.

Ospiti e relatori Michel Emi Maritato: Professor Luca Marrone, criminologo e docente universitario Lumsa; Giulio Catalucci, Giornalista; Luca Palamara, già magistrato, Francesca Marti, attrice (leggerà alcune righe significative del libro). Modera il Professor Enrico Paniccia.

Coordinamento Evento Francesca Piggianelli