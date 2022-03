Follia a Cisterna: lo aggrediscono, poi ritornano e lo gambizzano

Lesioni personali aggravate dall’uso di armi, detenzione e porto illegali in luogo pubblico di arma comune da sparo, porto di armi ed oggetti ad offendere e danneggiamento aggravato. Queste le numerose e diverse accuse delle quali saranno chiamati a rispondere due persone — già sottoposte alla misure degli arresti domiciliari — che ieri sono state oggetto di misure cautelari personali da parte dei Carabinieri di Cisterna di Latina.

La feroce aggressione

Il provvedimento ha avuto luogo nell’ambito delle indagini condotte a seguito dell’efferrata aggressione a colpi d’arma da fuoco avvenuta a Cisterna il 19 maggio 2021. Alla vittima, C.S classe 1976, è stata anche danneggiata l’auto: un Audi Q3 di proprietà di R.S.M classe 1990. Entrambi residenti a Cisterna.

I malviventi si sono recati presso l’abitazione di R.S.M sita in via degli Abeti dove oltre al danneggiamento dell’auto — e aseguito dell’arrivo sul posto di C.S — lo aggredivano armati di pistola.

Esplosero cinque colpi, tre dei quali lo raggiunsero alle gambe e ad un piede. C.S anche se ferito riuscì ad arrivare al vicino portone di ingresso di una palazzina sottraendosi ad un’ulteriore aggressione, questa volta con tanto di coltello.

Le indagini dei Carabinieri e il precedente

I carabinieri della stazione di Cisterna con la direzione della Procura di Latina hanno condotto una minuziosa indagine che ha permesso di identificare con assoluta certezza i responsabili della violenta aggressione: C.G classe 1978 e D.P.B.R classe 1989, entrambi residenti a Cisterna.

Le indagini — dirette dai P.M Martina Taglione e Daria Monsurrò — hanno permesso anche di accertare la causa dell’evento crimonoso, riconducibile ad un banale diverbio avvenuto nella notte tra il 18 e il 19 maggio 2021 in via Ganelli. A seguito del diverbio la mattina del 19 maggio 2021 avveniva su corso della Repubblica una prima aggressione fisica che ha poi portato alla commissione del più grave episodio descritto in precedenza.

Concordando con gli esiti della Procura della Repubblica di Latina e delle indagini effettuate dai Carabinieri, il Gip del tribunale di Latina ha emesso le misure di custodia cautelare.