Cisterna, spaventoso incendio a Franceschetti: intervento in corso (FOTO)

Terribile incendio a Cisterna di Latina, dove intorno alle 16 di oggi pomeriggio una enorme nube di fumo grigio ha invaso il quartiere Franceschetti.

Ad andare a fuoco sarebbero stati decine e decine di alberi, insieme a piante e campagne, oltre che giardini di abitazioni private. E’ accaduto tra via degli Abeti, via dei Lecci e via Dante Alighieri.

Spaventoso incendio a Cisterna

E’ tuttora in corso l’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che da oltre un’ora si stanno adoperando per tentare di spegnere l’incendio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti gli agenti della Polizia Locale di Cisterna e i volontari della Protezione Civile.

Non è ancora chiaro quale possa essere stata la causa che ha scatenato le fiamme.

Al momento non risultano persone ferite o intossicate.

Seguiranno aggiornamenti.